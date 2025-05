Fortschrittliche supraleitende Heatpipes und ein optimiertes Design sorgen für erstklassige Kühlleistung und höhere Systemkompatibilität.

Cooler Master ein weltweit führender Anbieter von PC-Komponenten und technischen Lifestyle-Lösungen, hat heute Hyper 612 APEX vorgestellt, einen völlig neuen CPU-Luftkühler für Anwender, die modernste Kühlleistung bei kompakten Abmessungen benötigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250511746513/de/

Cooler Master Hyper 612 APEX air cooler

Mit den selbst entwickelten supraleitenden Verbund-Heatpipes und dem leistungsstarken Mobius 120P-Lüfter bietet der Hyper 612 APEX eine außergewöhnliche Kühlleistung bei einer um 30 geringeren Größe als sein Vorgänger und gewährleistet so eine verbesserte Kompatibilität mit großen Speichermodulen und kompakteren Systemkonfigurationen.

Der Hyper 612 APEX ist ideal für Gamer, Content-Ersteller und Overclocker und wurde sorgfältig entwickelt, um Spitzenleistung, benutzerfreundliche Installation und elegantes Design in Einklang zu bringen.

"Der Hyper 612 APEX wurde entwickelt, um die Anforderungen von Anwendern zu erfüllen, die eine effiziente Kühlung ohne großen Platzbedarf wünschen", so Jimmy Sha, CEO von Cooler Master. "Mit unserer fortschrittlichen Heatpipe-Technologie und dem kompakten Design liefert dieser Kühler hohe Leistung und bleibt dabei benutzerfreundlich für eine Vielzahl von Konfigurationen."

Die wichtigsten Merkmale des Hyper 612 APEX:

Supraleitende Verbund-Heatpipes: Sechs fortschrittliche Heatpipes bewältigen hohe thermische Belastungen und sind ideal für Übertaktungen.

Sechs fortschrittliche Heatpipes bewältigen hohe thermische Belastungen und sind ideal für Übertaktungen. Kompaktes Design: 30 kleiner als Vorgängermodelle, wodurch die Installation vereinfacht wird und die Kompatibilität mit großen Speichermodulen gewährleistet ist.

30 kleiner als Vorgängermodelle, wodurch die Installation vereinfacht wird und die Kompatibilität mit großen Speichermodulen gewährleistet ist. Schnelle Installation: Die abnehmbare magnetische Abdeckung und der leicht zu entfernende Lüfter vereinfachen den Einbau.

Die abnehmbare magnetische Abdeckung und der leicht zu entfernende Lüfter vereinfachen den Einbau. Langlebige vernickelte Kupferbasis: Korrosionsbeständig und erhöht die langfristige Zuverlässigkeit.

Korrosionsbeständig und erhöht die langfristige Zuverlässigkeit. Leistungsstarker Mobius 120P-Lüfter: Entwickelt für einen hohen Luftdurchsatz bei minimaler Geräuschentwicklung.

Der Hyper 612 APEX verkörpert das Engagement von Cooler Master, PC-Enthusiasten zu kompromissloser Kreativität zu befähigen. Ob beim Bau eines leistungsstarken Gaming-PCs oder einer professionellen Content-Creation-Station Nutzer können sich auf die unermüdliche Innovationskraft und hochwertige Technik von Cooler Master verlassen.

Weitere Informationen zum Hyper 612 APEX finden Sie auf der Website von Cooler Master.

Über Cooler Master:

Cooler Master wurde 1992 gegründet und ist eine Marke für leistungsstarke PC-Komponenten und Peripheriegeräte mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte in der Branche. Vom weltweit ersten PC-Gehäuse aus Aluminium bis hin zu unseren bahnbrechenden Wärmemanagement-Technologien ist Cooler Master bestrebt, technologische Grenzen zu überwinden und den Status quo in Frage zu stellen. Unser Fokus liegt auf der Schaffung einer Community für Menschen, die sich trauen, sich von der Masse abzuheben und ihre kreative Identität zu leben. Ganz gleich, ob neue PC-Bauer den PC als Medium zur Selbstverwirklichung nutzen oder Hardcore-Gamer ihre Battle-Stations einrichten, um ihren Lieblingscharakteren Tribut zu zollen wir sind stolz darauf, "Wired Different" zu sein. Wir sind eine Marke, die danach strebt, durch die Entwicklung cooler Produkte für großartige Menschen, die diese nach ihren eigenen Vorstellungen zusammenstellen können, neue Maßstäbe zu setzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolermaster.com und folgen Sie uns auf Instagram, Twitter, Discord und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250511746513/de/

Contacts:

Alessandro Delfino (PR Manager EMEA),

alessandro@coolermaster.eu