Die von HARMAN angeführte Open-Source-Plattform soll die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeugerlebnisse beschleunigen

In einem wichtigen Schritt zur Umstellung der Automobilindustrie auf softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs) hat HARMAN ein führender Anbieter von Automobiltechnologie und Tochterunternehmen von Samsung Electronics als eines der ersten Unternehmen eine komplette Connected-Services-Plattform als Open Source zur Verfügung gestellt. Dieser Schritt wird neue Ebenen der Zusammenarbeit eröffnen und die modulare Entwicklung und Bereitstellung fördern. Die Plattform, die nun über das Eclipse Connected Services Platform (ECSP)-Projekt verfügbar ist, stellt einen entscheidenden Moment für Automobilhersteller und Entwickler dar, die daran arbeiten, skalierbare, cloud-native Innovationen auf den Markt zu bringen.

Die erste Version ist nun öffentlich verfügbar und markiert einen wichtigen Meilenstein für die Eclipse SDV Working Group, da die ECSP bereits von Automobilherstellern und großen Flottenbetreibern in der Großserienproduktion eingesetzt wird. Die Plattform wurde entwickelt, um die Bereitstellung vernetzter Fahrzeuge in einer Größenordnung von bis zu 100.000 Fahrzeugen zu unterstützen. Dazu ermöglicht sie eine Vielzahl kritischer Funktionen, darunter zuverlässige und sichere Fahrzeug-zu-Cloud-Konnektivität, die Erfassung und Weiterleitung großer Fahrzeugdatenmengen, Fahrzeug- und Gerätemanagement, Benutzer- und Identitätsmanagement, die Bereitstellung von Streaming-Anwendungen, Fahrzeugtelemetrie und vieles mehr.

"Um die Transformation zum Zeitalter der softwaredefinierten Fahrzeuge erfolgreich voranzutreiben, ist ein kooperativer Geist erforderlich, der führende Unternehmen aus der Automobil- und Softwareentwicklung zusammenbringt", so Heiko Huettel, VP of Software Products bei HARMAN. "Unsere Arbeit bei HARMAN basiert auf der Philosophie, dass Zusammenarbeit die Grundlage für wirklich skalierbare SDV-Lösungen ist. Durch die Open-Source-Bereitstellung unserer vernetzten Dienstleistungsplattform geben wir anderen Unternehmen der Branche die Möglichkeit, auf dieser Grundlage aufzubauen, ihre Entwicklungszyklen zu beschleunigen, eine größere Interoperabilität sicherzustellen und zu einem robusteren, offenen Ökosystem beizutragen."

Im vergangenen Jahr wurde HARMAN strategisches Mitglied der Eclipse SDV Working Group der Eclipse Foundation. Ziel der Gruppe ist es, die Entwicklung von Open-Source-Software für die Entwicklung umfassender Systeme für den Einsatz in und um Fahrzeuge herum zu unterstützen, einschließlich immersiver Kabinerlebnisse.

"HARMAN beweist seine Branchenführerschaft durch den Beitrag des ECSP zur Eclipse SDV Working Group. ECSP bietet wichtige neue Funktionen, die die Entwicklung flexibler, cloud-nativer Fahrzeugarchitekturen in Open Source beschleunigen", so Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation. "Mit seiner fortschrittlichen Unterstützung für Konnektivität, Fernverwaltung, Flottenbetrieb und Datenüberwachung bietet ECSP Automobilherstellern eine leistungsstarke Open-Source-Grundlage für die Bereitstellung differenzierter Fahrerlebnisse."

Mit dieser Einführung bekräftigt HARMAN sein Engagement, sowohl mit bestehenden Ressourcen als auch mit Entwicklern stark in Open-Source-Communities zu investieren. HARMAN lädt andere Branchenakteure ein, sich der Eclipse CSP-Initiative anzuschließen, um das Projekt weiter voranzutreiben.

Weitere Informationen zu den Aktivitäten von HARMAN mit der Eclipse Foundation finden Sie unter developer.harman.com.

ÜBER HARMAN

HARMAN (harman.com) entwickelt und fertigt vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen weltweit, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Automatisierungslösungen für Unternehmen sowie Dienstleistungen für das Internet der Dinge. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN von Audiophilen, Musikern und den Unterhaltungsstätten, in denen sie weltweit auftreten, geschätzt. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit HARMAN-Audiosystemen und vernetzten Fahrzeugsystemen ausgestattet. Unsere Software-Services versorgen Milliarden von mobilen Geräten und Systemen, die über alle Plattformen hinweg verbunden, integriert und sicher sind, vom Arbeitsplatz über das Zuhause bis hin zum Auto und Mobilgeräten. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Amerika, Europa und Asien. Im März 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Samsung Electronics Co.

ÜBER DIE ECLIPSE FOUNDATION

Die Eclipse Foundation bietet unserer globalen Gemeinschaft von Einzelpersonen und Organisationen ein unternehmensfreundliches Umfeld für die Zusammenarbeit und Innovation im Bereich Open-Source-Software. Wir hosten die Eclipse IDE, Adoptium, Software Defined Vehicle, Jakarta EE und über 410 Open-Source-Projekte, darunter Laufzeitumgebungen, Tools, Spezifikationen und Frameworks für Cloud- und Edge-Anwendungen, IoT, KI, Automobiltechnik, Systemtechnik, offene Prozessordesigns und viele andere. Die Eclipse Foundation mit Hauptsitz in Brüssel, Belgien, ist eine internationale gemeinnützige Vereinigung, die von über 360 Mitgliedern unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie in den sozialen Medien unter @EclipseFdn, auf LinkedIn oder unter eclipse.org.

