Der neue Workflow, der bei der TradeTech Europe in Paris vorgestellt wurde, bietet gemeinsamen Kunden einen nahtlosen Zugriff auf KCx-Analysedaten über natürliche Sprachabfragen in FlxAI und ebnet den Weg für die künftige Kommunikation zwischen Agenten

FlexTrade Systems, ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, und Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit seinen KCx-Ausführungsdienstleistungen, teilten heute mit, dass die hochmoderne Analysesuite von KCx ab sofort über den KI-Assistenten FlxAI von FlexTrade verfügbar ist, um intelligente, hochwertige Einblicke in die Arbeitsabläufe der Kunden zu gewähren.

Durch die rasanten Fortschritte im Bereich der KI verändern große Sprachmodelle den Umgang von Finanzunternehmen mit Daten. Immer mehr Trading Desks setzen auf dialogorientierte KI, um Entscheidungsprozesse zu rationalisieren und schneller als je zuvor umsetzbare Erkenntnisse zu generieren. Als Antwort auf die aktuellen Markttrends wurde der neue Workflow im Rahmen einer gemeinsamen Initiative der Teams von KCx und FlexTrade entwickelt.

Im Zuge der neuen Zusammenarbeit können Nutzer von FlxAI, das nahtlos in die FlexONE OEMS- und FlexTRADER EMS-Lösungen von FlexTrade integriert ist, KCx-Liquiditätsfaktoren aktiv über natürliche Sprachbefehle abfragen, beispielsweise "Welches Schlussvolumen erwartet KCx?" oder "Wie hoch schätzt KCx die Volatilität für heute ein?". FlxAI übersetzt diese Anfragen in API-Befehle, die an KCx weitergeleitet werden. KCx gibt dann das Ergebnis zurück, das aus umfangreichen strukturierten Datenströmen Zeitstempel, Preise, Handelsplätze, Ordertypen abgeleitet wurde. FlxAI übersetzt diese Daten und stellt diese im Order-Blotter als aussagekräftige, für den Endnutzer lesbare Berichte bereit. Diese Berichte erläutern Faktoren wie Auslöser von Abweichungen, Performance von Handelsplätzen und versteckte Kostenstrukturen. Darüber hinaus lernt die KI-gestützte Analytik von KCx kontinuierlich aus wechselnden Marktbedingungen und konvertiert das analytische Feedback in Echtzeit.

Für die nächste Entwicklungsstufe von KCx ist die Einführung eines eigenen KI-Chat-Agenten vorgesehen, der den Benutzern zusätzliche proprietäre Datenpunkte und Inhalte zu Arbeitsaufträgen bereitstellt. Mittels Agent-zu-Agent-Kommunikation wird FlxAI auf diesen KI-Agenten erweitert, um Fragen von Benutzern zu beantworten, die als an KCx gerichtet erkannt werden.

Chris McConville, Global Head of Execution Services and Trading bei KCx, berichtet: "Die Workflow-Integration basiert auf unserer robusten API Analytical Suite und stellt einen großen Schritt nach vorne dar. Diese neue Funktion wird über FlexTrade eingeführt und steht im Einklang mit unserem Ziel, unseren Kunden einen direkten Zugang zu wertvollen Erkenntnissen verschaffen, die direkt in ihre Arbeitsabläufe einfließen können. Unser Schwerpunkt liegt dabei weniger auf KI-gestützten Ausführungsalgorithmen, sondern auf der Verbesserung der Workflow-Effizienz durch optimierte Entscheidungshilfen, die Reduzierung manueller Prozesse und eine vereinfachte Interaktion mit komplexen Daten. Dies hilft Händlern und Portfoliomanagern, sich auf strategischere, wertvollere Aufgaben zu konzentrieren."

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA bei FlexTrade, kommentiert: "Unsere bisherige Integration mit der KCx-Analysesuite wird von Kunden geschätzt, die hochwertige, adaptive Marktinformationen benötigen. Die Integration der KCx-Datenquelle in FlxAI war ein naheliegender Schritt, um die Abdeckung auf Drittanbieterdaten auszuweiten, die für die Nutzer relevant, hilfreich und aktuell sind. Da die Sell-Side kontinuierlich neue innovative Wege findet, um Inhalte an Kunden zu liefern, wollen wir eine nahtlose Schnittstelle für den Zugriff auf alle verfügbaren Dienste bereitstellen. Durch die Anbindung an eine Vielzahl von Datenquellen und anderen KI-Agenten wird mit FlxAI eine vollkommen natürliche Interaktion ermöglicht."

Anvar Karimson, Chief Technology Officer, Kepler Cheuvreux, ergänzt: "Diese innovative Integration markiert einen wichtigen technologischen Fortschritt bei der Bereitstellung von Informationen, wenn Händler diese am dringendsten benötigen. Indem wir KCx-Analysen mit FlxAI verbinden, verändern wir den Fluss von Erkenntnissen durch Entscheidungsworkflows. Die Interaktion in natürlicher Sprache überwindet auf elegante Weise die Hindernisse zwischen komplexen Analysen und Handelsentscheidungen. Dies spiegelt unsere Grundüberzeugung wider, dass hochentwickelte Technologie intuitiv zu bedienen sein und zugleich die Interaktion unserer Kunden mit den Märkten verbessern muss."

KCx und FlexTrade werden diese Innovation bei der TradeTech Europe vom 13. bis 15. Mai präsentieren. Das FlexTrade-Team ist während der Roundtable-Sessions am Buy-Side Innovation Day am 13. Mai in Track C vor Ort. Darüber hinaus wird die Innovation während der Hauptkonferenz am 14. und 15. Mai am Stand 36 mit dem FlexTrade-Team oder am Stand 58 mit dem KCx-Team vorgestellt.

Über Kepler Cheuvreux:

Kepler Cheuvreux ist ein führendes unabhängiges europäisches Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, das sich auf Research, Ausführung (KCx), festverzinsliche Anlagen und Kredite, strukturierte Lösungen, Unternehmensfinanzierung und Vermögensverwaltung spezialisiert hat.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 600 Mitarbeitende und ist in 14 wichtigen Finanzzentren in Europa, den USA und dem Nahen Osten vertreten: Amsterdam, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Genf, London, Madrid, Mailand, New York, Oslo, Paris, Stockholm, Wien und Zürich.

Über FlexTrade:

FlexTrade Systems bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Ausführung und das Auftragsmanagement verschiedener Anlageklassen für Finanzinstitute der Käufer- und Verkäuferseite. Im Rahmen enger Partnerschaften mit einigen der weltweit größten, komplexesten und anspruchsvollsten Kapitalmarktunternehmen entwickeln wir flexible Tools, Technologien und Innovationen, die unseren Kunden den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Unsere weltweit präsenten Entwicklungsteams sorgen für anpassungsfähige Technologien und eine offene Architektur, um hochentwickelte Handelslösungen bereitzustellen, die sich automatisieren und entsprechend den Geschäftsstrategien unserer Kunden skalieren lassen.

