An der Wall Street ist an diesem Montag Feiertag. Die Börse ist nicht geschlossen, sondern die Anlegern feiern die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China, indem sie Aktien reihenweise durch die Decke jagen. Einer dieser Titel ist Constellation Energy, den DER AKTIONÄR auch in seinem Echtgelddepot führt. Die Aktie liegt seit Monatsbeginn rund 30 Prozent vorne.Der Atomstromexperte Constellation Energy hatte am 6. Mai Zahlen veröffentlicht und dabei ein gemischtes Bild abgeliefert. ...

