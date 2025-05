München (ots/PRNewswire) -Die mit Spannung erwartete The Smarter E Europe Messe endete am 9. Mai in München, Deutschland. Topband (002139.SZ) überzeugte mit seiner integrierten "Cloud-PV-ESS-Charger"-Lösung. Mit seinen hochmodernen Technologien und Innovationsfähigkeiten auf Systemebene stieß Topband auf großes Interesse bei Branchenexperten und Partnern, was seine Kernkompetenzen und Marktattraktivität im Bereich der digitalen Energie unterstreicht. Die Anwesenheit bekräftigt das langfristige Engagement von Topband für grüne Energie und seine beschleunigte globale Expansionsstrategie.Ein End-to-End-Produkt-Ökosystem für ein intelligentes, sicheres und sorgloses EnergieerlebnisAls innovativer Marktführer im Bereich digitale Energie setzt Topband auf sein Kerntechnologiesystem "1 Cell1Cloud 3S (Cells, Cloud Platform, [no-break space - U+00A0] BMS, EMS, PCS)", das ein vollständig integriertes Ökosystem ermöglicht, das Cloud-Dienste, PV, Energiespeicherung und EV-Ladesysteme umfasst. Topband bedient verschiedene Anwendungsszenarien, darunter mobile Anwendungen im Freien, Energie für Privathaushalte und C&I Energie. Topband widmet sich konsequent der Entwicklung sicherer, intelligenter und unkomplizierter Energie-Komplettlösungen, treibt die großflächige Einführung grüner Energie voran und bringt intelligente Energie wirklich zu jedem Nutzer.Auf dieser Messe stellte Topband sein neuestes flüssigkeitsgekühltes All-in-One-Energiespeichersystem für C&I vor, das mit leistungsstarken 314Ah Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) betrieben wird. Mit hoher Energiedichte und langer Zyklusdauer bietet das System eine Ladeeffizienz von bis zu 90 % und unterstützt die parallele Erweiterung. Optimiert für Peak Shaving, dynamische Kapazitätserweiterung und PV-Verbrauch, bietet es eine außergewöhnliche Energieeffizienz und die niedrigsten Stromgestehungskosten (LCOE) für gewerbliche und industrielle Nutzer.Für EV-Ladesysteme präsentierte Topband sein 60-kW-Gleichstrom-Schnellladegerät, das das Laden von zwei Fahrzeugen gleichzeitig mit dynamischer Leistungsverteilung in Echtzeit unterstützt.t. Mit Schutzart IP54 und einem Betriebsbereich von -20°C bis 50°C ist es für den Außeneinsatz konzipiert und gewährleistet eine stabile Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Dank OCPP-Protokollunterstützung für eine nahtlose Cloud-Integration hilft es städtischen Handelszentren, ihre Energiedienstleistungen zu verbessern und ein intelligenteres, bequemeres und umweltfreundlicheres Mobilitätserlebnis zu bieten.Partnerschaft mit SAX Power zum Aufbau einer intelligenteren, kohlenstoffarmen EnergiezukunftWährend der Veranstaltung unterzeichnete Topband eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit SAX Power und schlug damit ein neues Kapitel der Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien auf. Als wichtiger Technologiepartner der Deutschen Bahn bringt SAX Power fundiertes Fachwissen über Hochspannungsnetze und Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme mit. Diese Partnerschaft wird die Stärken von Topband in den Bereichen "vier Elektrikkomponenten und ein Netzwerk", Energiespeicherprodukte, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie globale Lieferkette mit den soliden Lokalisierungsfähigkeiten und dem Einfluss von SAX Power auf dem europäischen Markt vereinen.Mit Blick auf die Zukunft werden Topband und SAX Power ihre Kräfte bündeln, um international zu expandieren und Kunden in Europa und der ganzen Welt fortschrittliche Energielösungen anzubieten. Topband freut sich darauf, gemeinsam mit SAX Power langfristige Werte zu schaffen und den Wandel hin zu einer intelligenten, kohlenstoffarmen Energiezukunft voranzutreiben.Inmitten der globalen Energiewende wird Topband weiterhin auf seiner starken technologischen Basis aufbauen und seinen Kunden weltweit effizientere und intelligentere Energielösungen anbieten - und so zu einer grüneren, nachhaltigeren Welt beitragen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/topbands-cloud-pv-ess-charger-losungen-glanzen-auf-der-smarter-e-europe-2025-in-munchen-innovative-technologien-treiben-den-wandel-im-energiesektor-voran-302452938.htmlPressekontakt:Marken-Team: brand@topband.com.cnOriginal-Content von: TOPBAND, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170784/6032358