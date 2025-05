DENVER, Colorado (IT-Times) - Der US-Datenanalyse-Softwareentwickler Palantir hat ein Analyse-Update der Bank of America erhalten, wobei das Kursziel für die Aktie deutlich erhöht wurde. Die Bank of America bestätigt in ihrem heutigen Update für Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR, ISIN: US69608A1088)...

Den vollständigen Artikel lesen ...