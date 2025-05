Christian bringt mehr als 20 Jahre globale Erfahrung in den Bereichen Investment Banking, Private Equity und operative Führung mit und kann auf eine branchenübergreifende Erfolgsbilanz bei der Förderung transformativen Wachstums zurückblicken.

Christian Schütte

Christian begann seine Karriere bei J.P. Morgan in New York und London, wo er in den Bereichen M&A und Corporate Finance arbeitete. Später wechselte er zur Fortress Investment Group und war maßgeblich am Aufbau des deutschen Geschäfts beteiligt. Während seiner Tätigkeit half er bei der Beschaffung von über 1,5 Milliarden Euro Eigenkapital und verwaltete eine breite Palette von Investitionen, einschließlich notleidender und funktionierender Kredite sowie privater und öffentlicher Unternehmen.

Danach wechselte er zur EQT Group, wo er sich auf Wachstums- und Nachfolgeinvestitionen im Mittelstand konzentrierte. Insbesondere leitete er die Konsolidierung von neun digitalen Marketing-Agenturen zu einem 100-Millionen-Euro-Marktführer und baute eine der umfassendsten digitalen Marketing-Plattformen in Deutschland auf.

Im Anschluss an seine Positionen im Private-Equity-Bereich wechselte Christian in die operative Führung. Er war CEO und Mehrheitseigentümer eines Premium-Unternehmens für Motorradzubehör und expandierte das Geschäft auf zehn internationale Märkte. Außerdem war er Mitbegründer eines Technologie-Startups, das sich auf IoT-basierte Lösungen für Notfallmaßnahmen und Asset-Recovery konzentriert. Heute ist er Mehrheitseigentümer und Vorstandsvorsitzender zweier Industrieunternehmen in Deutschland, wo er weiterhin die strategische Entwicklung und die operative Umsetzung leitet.

Christian hat Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau, Lausanne und Berlin studiert. Seine Ernennung zum Operating Partner bei Presidio Investors stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, eng mit den Managementteams zusammenzuarbeiten und die operative Exzellenz im gesamten Portfolio zu fördern.

Über Presidio Investors:

Presidio Investors ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen konzentriert. Presidio Investors engagiert sich für strategisches Wachstum und Wertschöpfung und arbeitet mit außergewöhnlichen Managementteams zusammen, um langfristigen Erfolg zu erzielen.

