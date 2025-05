Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Symbol: DEWA), der exklusive Strom- und Wasserversorger des Emirats Dubai, der am Dubai Financial Market (DFM) notiert ist, berichtete über seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 mit einem Quartalsumsatz in Höhe von 5,96 Milliarden AED, einem EBITDA von 2,43 Milliarden AED, einem operativen Ergebnis von 838 Millionen AED und einem Reingewinn in Höhe von 496 Millionen AED. Darüber hinaus erwirtschaftete das Unternehmen einen Rekord-Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 3,85 Milliarden AED mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 8,17 Milliarden AED. Dieser Betrag fällt um 2,07 Milliarden AED höher aus als der Saldo zum Jahresende 2024.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250512109982/de/

Dubai Electricity and Water Authority announces record quarterly revenue of AED 5.96 billion and quarterly Cash from Operations of AED 3.85 billion (English Graphic: AETOSWire)

"Wir machen Fortschritte auf unserem Weg zu Netto-Null bis zum Jahr 2050 und werden weiterhin eine entscheidende Rolle bei der raschen Entwicklung von Dubai spielen. Angesichts des stetig wachsenden Bedarfs an Elektrizität, Wasser und Kühlungsdiensten erhöhte sich unser Umsatz im Quartal um 2,83% auf 5,96 Milliarden AED und insbesondere stieg unser Netto-Cashflow aus der Geschäftstätigkeit auf 3,85 Milliarden AED. Dieser Betrag liegt um 17,86% höher als der Betrag im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unsere Finanzzahlen spiegeln einen gesunden Betriebsgewinn in Höhe von 838 Millionen AED im Quartal und ein EBITDA von 2,43 Milliarden AED wider. Wir haben im Verlauf des Quartals 2,26 Milliarden AED in die Infrastruktur überwiegend in Zusammenhang mit unserer Energiewende investiert", so Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Vice Chairman und MD CEO von DEWA

Im ersten Quartal 2025 erzeugte DEWA 10,50 TWh. Dies entspricht einer Zunahme um 2,83% im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2024. Im Verlauf dieses Quartals betrug der erzeugte saubere Strom 1,86 TWh. Dies trägt somit zu 17,7% der gesamten Stromerzeugung bei. Gleichzeitig erreichte die Produktion von entsalztem Wasser im ersten Quartal ein Volumen von 35,61 BIG. Dies entspricht einer Zunahme um 4,56%. DEWA konnte im Verlauf des Quartals seinen Kundenstamm um beeindruckende 11.614 Kundenkonten erweitern. In den letzten zwölf Monaten, die mit dem ersten Quartal 2025 endeten, stieg die Gesamtzahl der Kundenkonten um 57.339. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 3,7%.

Bis zum ersten Quartal 2025 betrug die installierte Erzeugungskapazität der Anlage des Unternehmens 17.579 MW, wobei 3.460 MW dieser Kapazität aus sauberen Energiequellen stammen. Dies entspricht 20% des Energiemixes. Bis zum Jahr 2030 gehen wir davon aus, dass die gesamte installierte Erzeugungskapazität 22 GW betragen wird, wovon 7,5 GW, die 34% des Erzeugungsmixes repräsentieren, aus sauberen Energiequellen gewonnen werden.

Quellenangabe: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250512109982/de/

Contacts:

Shaikha Almheiri, Tel.: +971552288228

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae