München (ots/PRNewswire) -Auf der Intersolar/ees Europe 2025 präsentiert Sigenergy, ein führender Energieinnovator, sein umfassendes Portfolio an KI-gestützten Energielösungen. Da KI nun als Kernstück sowohl der Software als auch der Hardware fungiert - wie die aktualisierte mySigen-App verdeutlicht -, führt das Unternehmen eine breitere, vielseitigere Produktpalette ein, die sowohl Privathaushalte als auch gewerbliche und industrielle Anwendungen abdeckt. Diese Erweiterung ermöglicht nicht nur ein höheres Maß an Intelligenz, Automatisierung und benutzerorientierter Steuerung, sondern stellt auch einen bedeutenden Schritt zur Beschleunigung des globalen Wachstums von Sigenergy und seines Engagements für eine intelligentere und nachhaltigere Energiezukunft dar.Strategisches Engagement für KI: Die Zukunft der intelligenten Energie gestaltenBei Sigenergy ist KI mehr als nur eine Funktion - sie ist ein strategischer Grundpfeiler. Durch die Integration intelligenter Funktionen in jede Ebene der Energielösungen geht Sigenergy über herkömmliche Hardware hinaus und leitet die digitale Transformation der Energiebranche ein.Dieses Engagement wird durch die Einführung der mySigen App 3.0 verdeutlicht, einem bedeutenden Upgrade der intelligenten Energiemanagementplattform von Sigenergy. Ein wesentliches Upgrade in der mySigen App 3.0 sind die verbesserte KI-gestützte Visualisierung und die intelligenten Dienste. Das neu eingeführte Energieflussdiagramm bietet Anwendern einen übersichtlichen, dynamischen Überblick über das Zusammenspiel von Solarenergie, Speicherung, EV-Ladung und Haushaltslasten, während KI-Funktionen nun vorausschauende Analysen und eine szenariobasierte Energieplanung ermöglichen. Von der intuitiven Fehlerdiagnose über die Vorhersage von Energieverbrauchsentwicklungen bis hin zur Anpassung an reale Nutzungsmuster bietet die App ein intelligenteres und personalisierteres Energiemanagement.Erweitertes Produktportfolio: Maßgeschneidert für jedes EnergieszenarioDas Hardware-Portfolio von Sigenergy wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den vielfältigen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Der Hybrid-Wechselrichter der zweiten Generation für Wohngebäude bietet eine effiziente und kompakte Lösung mit einem lüfterlosen Design und einer Dicke von 99 mm. Er zeichnet sich durch einen branchenführenden Wirkungsgrad von bis zu 99 % bei dreiphasigen Modellen aus und liefert im netzunabhängigen Modus eine Spitzenleistung von bis zu 200 %. Dieser Wechselrichter arbeitet leise (unter 25 dB) und kombiniert verbesserte Zuverlässigkeit mit einer batteriefähigen Funktion, die zukünftige Upgrades zur Energiespeicherung ermöglicht, ohne dass vorhandene Hardware ausgetauscht werden muss. Mit der Schutzart IP66 arbeitet es zuverlässig bei extremen Temperaturen von -30 °C bis 60 °C, gewährleistet langfristige Flexibilität und senkt die Gesamtbetriebskosten.Um den Einsatzbereich auf verschiedene Regionen und Märkte auszuweiten, insbesondere in Szenarien mit schneller Abschaltung und im wachsenden Segment der Balkon-PV-Anlagen, stellt Sigenergy seinen Mikro-Wechselrichter vor. Der SigenMicro vereint die patentierte DAB-Topologie, das branchenweit erste integrierte EMS und die Schutzart IP67. Die WiFi-Mesh-Architektur verbessert die Kommunikationsabdeckung um 1600 % und ermöglicht eine selbstständige Wiederherstellung innerhalb von 150 ms, falls eine Verbindung unterbrochen wird. Diese Innovationen ermöglichen eine schnelle Installation, hohe Effizienz und verbesserte Sicherheit sowie eine vollständige Inbetriebnahme des Systems in nur fünf Minuten.Sigenergy hat sein Energy Gateway-Portfolio um neue Modelle erweitert und damit ein umfassendes Angebot an Notstromlösungen für Privathaushalte und gewerbliche Anwendungen geschaffen. Mit einer skalierbaren Leistung von bis zu 2400 kW, einer nahtlosen Umschaltung zwischen Netz- und Inselbetrieb innerhalb von 0 ms und der optionalen Integration eines Dieselgenerators gewährleisten diese Gateways eine zuverlässige und unterbrechungsfreie Energieversorgung in einer Vielzahl von Szenarien.Hochskalieren: Weltweite Bereitstellung von Industrie- und UnternehmenslösungenDie skalierbaren Lösungen von Sigenergy beschleunigen die weltweite Einführung in privaten Haushalten und im gewerblichen und industriellen Bereich. Der Wechselrichter für gewerbliche und industrielle Anwendungen (50-125 kW) und SigenStack, ein modulares, hochdichtes, gleichstromgekoppeltes Energiespeichersystem, bieten eine einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit und unterstützen Unternehmen dabei, ihren Energieverbrauch zu optimieren, die Effizienz um 2 % RTE zu steigern, Kosten zu senken und die Netzstabilität zu verbessern. Das Flaggschiff SigenStor, das weltweit erste 5-in-1-Energiesystem, integriert PV-Wechselrichter, Batterien, EV-Ladegeräte, EMS und PCS nahtlos in einer kompakten All-in-One-Einheit.Die kürzlich erfolgte Aktualisierung der Batteriekonfiguration von SigenStor umfasst neue 314-Ah-Zellen mit 10.000 Ladezyklen, die eine höhere Energiedichte, verbesserte Effizienz und eine nahtlose Integration neuer und bestehender Zellen für einfache Upgrades bieten. Auf der Grundlage dieser Zelle werden noch in diesem Monat zwei neue Batteriemodule - BAT 6.0 und BAT 10.0 - erhältlich sein.Darüber hinaus wird Sigen EVAC von Sigenergy die Kommerzialisierung unterstützen. Das System kann bis zu 100 EV-Ladegeräte anschließen und bietet somit mehr Flexibilität und Skalierbarkeit für große öffentliche Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2683494/7M406815.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2683496/7M407695.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2683495/7M407644.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2683495/7M407644.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mit-ki-die-zukunft-gestalten-sigenergy-prasentiert-auf-der-intersolar-europe-2025-bahnbrechende-innovationen-im-bereich-smart-energy-302453045.htmlPressekontakt:mark.tong@sigenergy.com; saira.alam@sigenergy.comOriginal-Content von: Sigenergy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171946/6032364