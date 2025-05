Solana führt Altcoin-Saison an? Solaxy könnte der Katalysator sein!

Der Vorverkauf der Solana-Skalierungslösung Solaxy hat mittlerweile mehr als 34,83 Mio. USD eingeworben, wobei die Finanzierungsgeschwindigkeit zuletzt noch einmal zugenommen hat. Dies fällt mit dem Anstieg von SOL über die vergangenen sieben Tage in Höhe von 17,76 % zusammen.

Im Monatsvergleich sind es sogar 31,94 %, sodass Solana mittlerweile bei 172,71 USD gehandelt wird. Der Anstieg des größten Ethereum-Konkurrenten hat zudem die Diskussionen über den Start einer möglichen Altcoin-Saison entfacht, wobei SOL führend ist.

Allerdings wurde der größte Katalysator für diesen Bullrun noch nicht einmal gestartet. Denn die erste Layer-2 des Ökosystems ist das Upgrade, auf welches Investoren und Nutzer lange gewartet haben. Schließlich soll es Transaktionsabbrüche, Engpässe und Zuverlässigkeitsprobleme, welche im letzten Zyklus belastet haben, verhindern.

Nur noch für die nächsten 20 Stunden können die $SOLX-Coins für 0,001722 USD gekauft werden. Sobald die Token vorzeitig ausverkauft wurden, wird es allerdings keine weitere Runde geben.

Dann können die $SOLX-Token nur noch über die Börsen erworben werden, wobei der Preis dann vermutlich höher ist. Schließlich positioniert sich Solana für die Altcoin-Saison und Solaxy könnte der Motor sein, welcher diese antreibt.

Bitcoin ist wieder sechsstellig und Altcoins folgen

Bitcoin hat sich wieder in Richtung seines Allzeithochs von 109.114,88 USD bewegt und notiert derzeit bei einem Preis in Höhe von 102.451,62 USD, nachdem er sich am 8. Mai erstmalig wieder sechsstellig geworden ist. Somit konnte ein wichtiger Meilenstein erreicht werden, wobei die Marke nun als Unterstützung dient.

Angetrieben wurde Bitcoin unter anderem von dem makroökonomischen Umfeld, da ihn eine zunehmende Anzahl von Investoren als Absicherung gegenüber der Stagflation BTC ins Portfolio aufgenommen hat. Ebenso steigen immer mehr große Unternehmen aggressiv in den Markt ein und treiben das digitale Gold in die Höhe.

Zuletzt hat Bitcoin am Wochenende Unterstützung von der Ankündigung von Donald Trump auf Truth Social profitiert, dass es mit China Verhandlungen in der Schweiz geben wird. Dies hat wiederum die Hoffnungen wachsen lassen, dass es zu einer Entspannung des Handelskrieges kommen könnte.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114486066663976973

Nun wurden die Zölle für einen Zeitraum von 90 Tagen pausiert und reduziert, während zuvor schon ebenso der Frachtverkehr zwischen den beiden Ländern zugenommen hatte, nachdem die ersten Verhandlungen eingeleitet wurden.

Ebenso hat Wladimir Putin seine Bereitschaft für Friedensverhandlungen "ohne Vorbedingungen" mit der Ukraine signalisiert. Stattfinden würden diese in der kommenden Woche bei dem Gastgeber Türkei.

Außerdem konnte in Südostasien nach einigen militärischen Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan ein Waffenstillstand erreicht werden. Somit haben die Sorgen vor einer weiteren globalen Eskalation abgenommen.

Neben Bitcoins Anstieg bis in den sechsstelligen Bereich haben auch die Altcoins wieder deutliche Gewinne verbucht. Ethereum hat die wichtige Marke von 2.000 USD durchbrochen und Solana einen Preis von 175 USD erreicht, was SOL zuletzt im März verzeichnete. Aufgrund der zeitgleichen Anstiege gehen viele von einer Altcoin-Saison aus.

Denn in der Vergangenheit kam es nach den Kursgewinnen von Bitcoin immer wieder zu einer Verlagerung zu den Altcoins. Schließlich sind die Investoren auf der Suche nach höheren Renditen.

Dabei erhalten sie Rückenwind durch die Zollpause und den steigenden geopolitischen Optimismus. Somit verlagert sich das Kapital von Bitcoin, als "sichere Wette", hin zu den spekulativen Anlagen.

Dies wird auch von den Daten untermauert. So hat sich das ETH-BTC-Verhältnis wieder von dem Mehrjahrestief erholt. Zudem konnte der Altcoin Season Index von CMC kürzlich einen Wert von 43 erreichen.

Demnach haben also wieder 43 der führenden Altcoins Bitcoin übertroffen. Für eine offizielle Altcoin-Saison muss jedoch ein Wert von 75 verzeichnet werden. Aufgrund der zunehmenden Dynamik wird dies allerdings immer wahrscheinlicher.

Ethereum-Bitcoin-Verhältnis | Quelle: TradingView

Institutionelle Zuflüsse, Netzwerkübernahme und Altcoin-Saison

Manche mögen sich nun fragen, warum Solana die Altcoin-Saison anführen wird. Dies ist auf eine Reihe von positiven Entwicklungen zurückzuführen, welche das Ökosystem in der letzten Zeit gemacht hat.

Die institutionellen Anleger haben ebenfalls ein größeres Interesse an SOL gezeigt, wobei im Februar beim Federal Register von VanEck, 21Shares, Bitwise und Canary Capital Anträge für ETFs eingereicht wurden. Laut den Einschätzungen der Bloomberg-Analysten liegt die Chance für eine Genehmigung der Solana-ETFs aktuell bei 90 %.

In der vergangenen Woche hat SOL eine weitere Investition im Umfang von 12 Mio. USD von DeFi Development Corp. angezogen, welches zuvor nach als Janover bekannt war. Ebenso hat das Unternehmen einen Validator für das Ökosystem erworben, welcher derzeit durchschnittlich 500.000 SOL für umgerechnet 75 Mio. USD verwaltet.

Außerdem haben sich die auf Solana gesperrten Vermögenswerte in Form des TVL nahe an ihr Allzeithoch von 28,0 Mrd. USD bewegt, wobei sie derzeit 21,97 Mrd. USD betragen. Bemerkenswert war auch, dass die Stablecoin-Marktkapitalisierung die Marke von 13 Mrd. USD durchbrochen hat, was auf eine Expansion des DeFi-Bereichs verweist.

Nun könnte man sich fragen, warum Ethereum nicht auch die Altcoin-Saison anführt, wenn es eine höhere Marktkapitalisierung hat. Jedoch konnte Solana seit Ende April Ethereum bei den täglich aktiven Nutzern und beim Transaktionsvolumen überholen. Angefangen hatte dieser Trend jedoch schon im März.

So hat Solana 1,49 Mrd. Transaktionen mit 105 Mio. aktiven Adressen abgewickelt, wohingegen es bei Ethereum in derselben Zeit nur 6,6 Mio. Adressen und etwas mehr als 35 Mio. Transaktionen waren.

Deswegen könnte Solana die Blockchain sein, auf welcher primär die nächste Altcoin-Saison stattfinden wird. Jedoch wurde der größte Katalysator dafür noch nicht einmal gestartet. Denn das Upgrade von Solaxy ist der Gamechanger.

Solana steigt mithilfe von Solaxy auf

Von Solaxy erwarten immer mehr Investoren, dass es der Schlüssel für die nächste Altcoin-Saison von Solana ist und sie in der Debatte ein gutes Stück weiterbringt, ob die Blockchain besser als Ethereum ist.

Denn Solana verarbeitet mehr Transaktionen als sich viele Ethereum-Fans vorstellen können. Ebenso stellt sie die praktischere Lösung für alle Anwendungen dar, welche eine hohe Geschwindigkeit und einen hohen Durchsatz benötigen. Dies alles ist ohne die Layer-2-Skalierungsbrücken wie von Ethereum möglich, welche dieses für seine Funktionsfähigkeit benötigt.

Solanas Schwachstelle stellen hingegen die Transaktionsabbrüche und Netzwerkausfälle dar. Viele Nutzer und Entwickler wurden von den Verlangsamungen und Ausfällen genervt, was sich auch negativ auf die Akzeptanz und das Vertrauen der Chain ausgewirkt hat. Dies soll sich nun jedoch mithilfe von Solaxy ändern.

Sie stellt die erste Layer-2 für Solana dar und ist nicht nur eine Behebung von Fehlern, sondern eine Erweiterung. Auf diese Weise soll das Ökosystem eine zweite, blitzschnelle Engine erhalten, welche die Transaktionen parallel zur Layer-1 verarbeiten kann. Somit kann Solaxy bei einer hohen Nachfrage die Gebühren weiterhin sehr niedrig und die Geschwindigkeit sehr hochhalten.

Entscheidende Upgrades bringen Solaxy näher zum Launch

Das Entwicklerteam von Solaxy hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie bedeutende Fortschritte mit dem Launch der Solana-Layer-2 gemacht haben.

Solaxy Development Update!



Behind the scenes, the Solaxy team has been making powerful strides to drive the project forward:



? Node Performance



? Updated key dependencies to speed up node syncing significantly.

? Quicker restarts and smoother database schema changes.… pic.twitter.com/vVKht1raPy - SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) May 9, 2025

Zu den neuesten Verbesserungen zählen:

Schnellere Neustarts: Systemaktualisierung wurde für schnellere Node-Synchronisierung durchgeführt, damit Updates und Resets nahtloser sind

Systemaktualisierung wurde für schnellere Node-Synchronisierung durchgeführt, damit Updates und Resets nahtloser sind Zuverlässigere Tests: Fehler und Inkonsistenzen in der Testumgebung wurden eliminiert, um Überraschungen zu minimieren und eine stabilere Entwicklung zu ermöglichen

Fehler und Inkonsistenzen in der Testumgebung wurden eliminiert, um Überraschungen zu minimieren und eine stabilere Entwicklung zu ermöglichen Höhere Leistung: Mithilfe der Feinabstimmungen der Rollups wurden Transaktionen schneller und effizienter

Mithilfe der Feinabstimmungen der Rollups wurden Transaktionen schneller und effizienter Bessere Benutzeroberfläche: Die flackernde Blockzeit wurde behoben, um eine noch sauberere und reaktionsschnellere Benutzeroberfläche zu bieten

Bald soll die erste Phase des Solaxy-Testnetzes eingeleitet werden. Diese umfasst auch die Bridge, mit welcher sich Interessierte einen ersten Eindruck über die Möglichkeiten der Layer-2 machen können. Auf diese Weise will Solaxy ein Fundament für ein schnelleres und skalierbares Solana-Ökosystems schaffen.

Letzte Chance, um Solanas großen Schritt frühzeitig zu unterstützen

Für die Teilnahme am Vorverkauf von Solaxy, öffnen Sie einfach die Website des Projektes und verbinden danach eine Wallet mit dieser. Die neu erworbenen Coins lassen sich zudem schon für eine Rendite von 116 % in dem Staking-Pool verwahren, wobei sich die Zinsen dynamisch an die Anzahl der $SOLX im Pool anpasst.

Idealerweise verwenden Sie für die Teilnahme am Presale die interoperable Best Wallet, welche Ihren $SOLX-Bestand schon vor der Markteinführung an den Börsen anzeigt. Damit Sie keinen wichtigen Ankündigungen von Solaxy verpassen, sollten Sie dem Projekt ebenfalls auf Telegram und X folgen.

Jetzt Solaxy entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.