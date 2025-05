AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Zollpause zwischen den USA und China:

"In diese Dunkelheit fallen nun zwei Lichtstrahlen. Es ist nicht sicher, ob sie den Europäern den Weg in die Zukunft weisen können, aber sie sind ein Zeichen in der Not. Erstens hat sich Trump in seiner wildgewordenen Zollraserei der einzigen Macht gebeugt, die er akzeptiert. Das ist das Geld, also die Börse. Nach der Zollpause für die (einstigen) Verbündeten haben sich die Vereinigten Staaten darauf auch mit China verständigt. Gut so, denn vor allem Deutschland wäre im Schraubstock eines amerikanisch-chinesischen Handelskrieges zerquetscht worden. Zweiter Hoffnungsschimmer: Die USA und die Europäer treten in der Ukraine-Politik plötzlich wieder als Mannschaft auf. Team West steht wieder auf dem Spielfeld. Der russische Präsident wird zwar kein Friedensengel. Aber jetzt besteht die Chance, dass ein blutiger Krieg endet und das Schlimmste für die Wirtschaft abgewendet werden kann. Einen besseren Deal gibt es nicht."/yyzz/DP/men