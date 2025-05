DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Mai

=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK) *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1Q (16:00 Telefonkonferenz) 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,4% 08:30 JP/Softbank Group Corp, Jahresergebnis *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Freenet AG, HV *** 10:00 DE/PNE AG, HV *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, HV *** 10:00 DE/SAP SE, HV 10:00 DE/Norma Group SE, HV *** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +16,4 Punkte zuvor: -14,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -76,0 Punkte zuvor: -81,2 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:30 Auktion 1,70-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 14:30 US/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 17:00 NL/BoE-Gouverneur Bailey, Kamingespräch mit EZB-Ratsmitglied Knot 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q - EU/Ecofin Meeting der EU Finanzminister *** - CN/Chinas Staatspräsident Xi, Rede bei China-CELAC Forum ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 13, 2025

