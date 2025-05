DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NETZAUSBAU - Der Chef des Netzbetreibers Amprion, Christoph Müller, fordert von der neuen Bundesregierung eine bessere Vergütung und Tempo bei Gaskraftwerken. "Wir dürfen das Tempo beim Netzausbau nicht verlieren. Der Eigenkapitalzins, den die Bundesnetzagentur uns zugesteht, ist mit 5 Prozent aber viel zu niedrig. So wird es zunehmend schwierig, genug Kapital einzusammeln, das wir für den Netzausbau brauchen", sagte Müller der Rheinischen Post. "Wir brauchen einen international wettbewerbsfähigen Eigenkapitalzins, der bei 9 Prozent vor Steuern liegt." Müller verweist auf die Lage bei Amprion: "Allein Amprion will in den nächsten fünf Jahren rund 36,5 Milliarden Euro in den Netzausbau investieren. Wir haben noch viel vor uns: 9.000 Kilometer Leitungen sind insgesamt geplant, knapp 1.000 Kilometer haben wir bereits geschafft, 1.300 Kilometer sind aktuell im Bau. Wir müssen also das Tempo beim Netzausbau hochhalten, um die Klimaziele zu erreichen." (Rheinische Post)

MINDESTLOHN - Die Arbeitgeber in der Mindestlohnkommission stellen sich gegen eine Erhöhung der Lohnuntergrenze auf 15 Euro für das Jahr 2026. "Die Zahl 15 Euro entspringt einem Lohnpopulismus und entbehrt jeglicher rationalen Grundlage", sagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Die Zahl 15 Euro stehe "für ein ökonomisches Himmelfahrtskommando, wenn man sie mit dem Jahr 2026 verknüpft". (FAZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2025 00:28 ET (04:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.