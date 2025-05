DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RHEINMETALL - Angesichts der Politik von US-Präsident Donald Trump hat sich die nordrhein-westfälische Landesregierung in Washington danach erkundigt, ob bei einem gemeinsamen Rüstungsprojekt des Düsseldorfer Unternehmens Rheinmetall mit dem US-Unternehmen Northrop Grumman Probleme zu erwarten sind. Rheinmetall will ab Juli in Weeze mit der Produktion von F35-Bauteilen beginnen. Dazu sagte nun der Minister für Internationales des Landes NRW, Nathanael Liminski (CDU), der Rheinischen Post: "Jede Form der Trump-Rhetorik ist eine Belastung für solche Projekte. Angesichts des globalen Rüstungswettlaufs ist die Fertigung in Weeze aber schon aus Kapazitätsgründen im US-Interesse." Bei seinem letzten Besuch in Washington habe er beim Rüstungsstaatssekretär im Pentagon und beim Nationalen Sicherheitsberater im Weißen Haus für strategische Geduld geworben und den mehrfachen Nutzen der Kooperation betont. "Nach dem Antritt der neuen Administration war im April unser Staatssekretär für Internationales Mark Speich zu Gesprächen mit dem F35-Team im Pentagon und hat von dort das klare Signal bekommen, dass die Kooperation weiterläuft", sagte Liminski. (Rheinische Post)

ANIMOCA BRANDS - Der Krypto-Investor Animoca Brands aus Hongkong plant eine Börsennotierung in New York. Donald Trumps lockere Regulierung digitaler Vermögenswerte biete einen "einzigartigen Moment" für den Eintritt in den größten Kapitalmarkt der Welt, sagte Unternehmensmitgründer und Executive Chairman Yat Siu der Financial Times. Eine Ankündigung könnte "bald" erfolgen, wobei das Unternehmen verschiedene Aktionärsstrukturen prüfe. Es sei unwahrscheinlich, dass der Börsengang von den Marktbedingungen abhänge. Das Unternehmen wurde 2022 in Finanzierungsrunden mit fast 6 Milliarden US-Dollar bewertet. Seitdem sind die Preise für digitale Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin, sprunghaft angestiegen. (Financial Times)

May 13, 2025

