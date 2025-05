EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

3U HOLDING AG startet mit Umsatzplus ins neue Geschäftsjahr 2025



13.05.2025

3U HOLDING AG startet mit Umsatzplus ins neue Geschäftsjahr 2025 3U setzt mit Umsatzplus von 6,4 % Wachstum in Q1 2025 fort

Entwicklung der Segmente bestätigt resilientes Geschäftsmodell

Operative Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen

Ausblick: Vorstand bekräftigt Prognose für Geschäftsjahr 2025 Marburg, 13. Mai 2025 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) ist erwartungsgemäß gut in das neue Geschäftsjahr gestartet und konnte ihr Wachstum fortsetzen. Der Konzernumsatz ist im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,4 % gestiegen und erreichte EUR 14,6 Mio. (Q1 2024: EUR 13,7 Mio.). Dabei hat insbesondere die organische Entwicklung im Segment SHK sowie die Akquisition der EMPUR im Februar zum Konzernerfolg beigetragen. Der organische Umsatz im Konzern belief sich im Berichtsquartal auf insgesamt EUR 13,2 Mio. Die sonstigen betrieblichen Erträge im Konzern steigen im ersten Quartal 2025 auf EUR 0,7 Mio. Sie lagen damit um 11,9 % über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (Q1 2024: EUR 0,6 Mio.), was auf die Erträge aus der Vermietung der Büroflächen in Würzburg zurückzuführen ist. Der Materialaufwand entwickelte sich unterproportional zum Umsatz und stieg leicht um 2,4 %. Vor diesem Hintergrund verbesserte sich das Rohergebnis im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr von EUR 5,4 Mio. auf EUR 5,8 Mio. Der um 23,1 % höhere Personalaufwand sowie der spürbare Anstieg der sbA von 36,2 % im Berichtszeitraum hatten maßgeblich einen Rückgang im EBITDA zur Folge. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Konzern betrug im ersten Quartal 2025 EUR -0,2 Mio. nach EUR 0,7 Mio. im Vorjahresquartal. Das entspricht einer EBITDA-Marge von aktuell -1,2 % (Q1 2024: 5,5 %). Mit einem negativen Finanzergebnis und einem gleichbleibenden Steuerertrag im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich das auf die Aktionäre der Muttergesellschaft entfallende Konzernergebnis auf EUR -1,3 Mio. (Q1 2024: EUR 0,1 Mio.). Das EPS lag damit bei EUR -0,04 nach EUR 0,00 im Vorjahr. "Der Jahresauftakt bestätigt unsere Annahmen 2025 weiter spürbar zu wachsen. Unsere Zuversicht stützt sich zudem auf die initiierten strategischen und operativen Maßnahmen sowie auf unsere Stärke insbesondere mit unserem größten Geschäftssegment erfolgreich gegen den allgemeinen Markttrend zulegen zu können. Im Segment Erneuerbare Energien liegt der Fokus klar auf der Expansion unserer Kapazitäten in unseren Windparks", kommentiert Christoph Hellrung, Finanzvorstand der 3U Holding AG die Entwicklung in den ersten drei Monaten. Ausbalanciertes Geschäftsmodell sorgt für Wachstum Das Segment ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) erreichte im ersten Quartal 2025 erwartungsgemäß nicht den Vorjahresumsatz. Die Erlöse in den ersten drei Monaten 2025 fielen mit EUR 3,7 Mio. um insgesamt 23,5 % geringer aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q1 2024: EUR 4,8 Mio.). Vor dem Hintergrund der Umsatzentwicklung reduzierte sich das Segment-EBITDA auf EUR 0,9 Mio. nach EUR 1,2 Mio. im ersten Quartal 2024. Die EBITDA-Marge konnte im Berichtszeitraum mit 24,4 % nahezu stabil gehalten werden (Q1 2024: 24,7 %). Das Segment Erneuerbare Energien erzielte mit EUR 1,1 Mio. einen Quartalsumsatz, der mit minus 1,8 % nur leicht unter dem Vorjahresniveau von EUR 1,2 Mio. lag. Das Segment-EBITDA entsprach mit EUR 0,7 Mio. dem Vorjahresniveau. Die EBITDA-Marge konnte im Quartalsvergleich sogar von 57,8 % auf aktuell 59,6 % leicht verbessert werden. Der Umsatz des Segments SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) kletterte im ersten Quartal 2025 um 25,7 % auf EUR 10,0 Mio. (Q1 2024: EUR 8,0 Mio.), hierbei machte sich auch die Übernahme der EMPUR im Februar 2025 positiv bemerkbar. Organisch legte der Segmentumsatz um 7,7 % von EUR 8,0 Mio. auf EUR 8,6 Mio. zu. Vor dem Hintergrund gestiegener Personalkosten und zusätzlicher Aufwendungen für die Integration der übernommenen EMPUR-Gesellschaften ergab sich im dreimonatigen Berichtszeitraum ein EBITDA von EUR -0,83 Mio. (Q1 2024: EUR -0,2 Mio.). Solide Bilanz als Basis für künftigen Wachstumskurs Die Bilanzsumme lag zum 31. März 2025 mit EUR 126,9 Mio. auf dem Niveau vom 31. Dezember 2024 (EUR 126,8 Mio.). Der Rückgang der liquiden Mittel um EUR 4,0 Mio. auf EUR 38,6 Mio. steht neben der Firmenübernahme und der Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes in Marburg überwiegend im Zusammenhang mit dem Fortgang des operativen Geschäfts im Konzern. Die Eigenkapitalquote ist mit 68,2 % zum 31. März 2025 auf einem weiterhin soliden Niveau (31. Dezember 2024: 69,2 %). Die Finanzverbindlichkeiten zeigten mit EUR 26,0 Mio. in den ersten drei Monaten des Jahres kaum eine Veränderung (31. Dezember 2024: EUR 26,2 Mio.), was einen Netto-Cash-Bestand zum Bilanzstichtag 31. März 2025 von EUR 12,6 Mio. zur Folge hatte (31. Dezember 2024: EUR 16,4 Mio.). Der Verschuldungsgrad stieg auf 46,7 % (31. Dezember 2024: 44,5 %). Ausblick: Vorstand bekräftigt Prognose 2025 In Anbetracht der erwartungsgemäß verlaufenen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal bestätigt der Vorstand seine aktuelle Prognose. Er erwartet für 2025 ohne Berücksichtigung künftiger Zukäufe Gesamterlöse in einer Bandbreite von EUR 62 Mio. bis EUR 66 Mio., was einem Wachstum von 11 % bis rund 18 % entspricht. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet die Konzernleitung 2025 insgesamt mit einem ausgeglichenen Ergebnis und einer EBITDA-Marge von circa 0 %. Das Segment ITK steht angesichts der 2024 beendeten Call-by-Call- beziehungsweise Preselection-Angebote und einem zunehmenden Wettbewerb im Voice-Bereich vor der erwarteten klaren Fokussierung auf renditestarke Produktbereiche. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand ohne Berücksichtigung möglicher Zukäufe im laufenden Jahr 2025 unverändert von einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Die EBITDA-Marge im ITK-Segment sollte 2025 bei einem erwarteten EBITDA von rund EUR 2,5 Mio. bis EUR 3,5 Mio. weiterhin auf dem guten Vorjahresniveau verbleiben. Im Segment Erneuerbare Energien arbeitet der Konzern vor allem am Ausbau der Stromerzeugerkapazitäten. Zum einen sollen zur Jahresmitte die Genehmigungsplanungen für ein mögliches Repowering weiterer Windenergieanlagen (WEA) fertiggestellt und eingereicht werden, um noch vollumfänglich von den erleichterten Antrags- und Bewilligungsverfahren profitieren zu können. Zum anderen arbeitet der Konzern mit Hochdruck an der Realisierung seines laufenden Repowering-Vorhabens im Windpark Langendorf (Teil I). Im Laufe des Jahres sollen die neuen WEA aufgebaut beziehungsweise installiert werden und spätestens Anfang 2026 ans Netz gehen. Aufgrund der anhaltenden Bautätigkeiten geht der Vorstand im Segment Erneuerbare Energien im aktuellen Jahr von einem gleichbleibenden Umsatz gegenüber 2024 aus. Operativ wird ein EBITDA von rund EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. erwartet. Die EBITDA-Marge 2025 soll deutlich unter dem Niveau von 2024 liegen. Das Geschäft im Segment SHK ist Anfang 2025 immer noch von den unsicheren wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie der stockenden Baukonjunktur beeinträchtigt. Die Rahmenbedingungen im Onlinehandel sowie im Markt für technische Gebäudeausrüstung werden sich vermutlich frühestens ab Jahresende verbessern. Vor dem Hintergrund der bereits initiierten operativen sowie strategischen Maßnahmen und als Folge der EMPUR-Übernahme im ersten Quartal 2025 geht der Konzernvorstand im aktuellen Jahr von einer Steigerung des Absatzes mit spürbaren Umsatzzuwächsen aus. Auch der weitere Ausbau der Beratungsleistungen und die Fortsetzung der erfolgreichen Marketing-Aktivitäten sollen zu einer Verbesserung der Nachfrage beitragen. Das EBITDA im SHK-Segment wird 2025 gegenüber dem Vorjahr verbessert, aber durch die Aufwendungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit weiterhin leicht negativ ausfallen. Die EBITDA-Marge des Segments sollte ohne Berücksichtigung akquisitorischer Effekte etwa zwischen -4 % und -5 % liegen. "Inwieweit das organische Wachstum des SHK-Segments auch künftig durch geeignete Zukäufe ergänzt werden soll, wird gegenwärtig vom Selfio-Management in gemeinsamer Abstimmung mit dem Aufsichtsrat eruiert. Hintergrund ist, dass der Selfio-Vorstand die bereits sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen hinsichtlich einer größeren Übernahme im April für beendet erklärt hat, wodurch nun die antizipierten Wachstumspläne für die Selfio SE neu zu bewerten sind. Unter anderem eine zunehmende Diskrepanz zwischen den Preisvorstellungen der Verkäufer und der operativen Geschäftsentwicklung des Target-Unternehmens, insbesondere vor dem Hintergrund der bestehenden Marktunsicherheiten, haben uns zu dieser Entscheidung veranlasst", erklärt Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung bei der 3U HOLDING AG. Terminhinweis: Heute um 10:00 Uhr MESZ wird zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2025 der 3U HOLDING AG sowie zum Ausblick 2025 mit dem CFO, Christoph Hellrung und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, ein Webcast stattfinden. Um daran teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an. Konzernergebnisse im Überblick Q1 2025 Q1 2024 ± in % Konzernumsatz EUR Mio. 14,61 13,73 6,4 ITK 3,66 4,78 -23,4 Erneuerbare Energien 1,14 1,16 -1,7 SHK 10,03 7,98 25,7 Konzern-EBITDA EUR Mio. -0,17 0,75 ITK 0,89 1,18 -24,6 Erneuerbare Energien 0,68 0,67 1,5 SHK -0,83 -0,21 EBITDA-Marge % -1,2 5,5 ITK 24,3 24,7 Erneuerbare Energien 59,6 57,8 SHK -8,3 -2,6 Konzernergebnis EUR Mio. -1,32 0,07 Ergebnis je Aktie (unverwässert) EUR -0,04 0,00 Ergebnis je Aktie (verwässert) EUR -0,04 0,00 31.03.2025 31.12.2024 ± in % Eigenkapitalquote % 68,2 69,2 Liquide Mittel EUR Mio. 38,61 42,63 -9,4 Working Capital EUR Mio. 46,66 49,20 -5,2 Netto Cashbestand EUR Mio. 12,65 16,41 -22,9 Free Cashflow EUR Mio. -3,32 -3,48* Mitarbeiter (FTE) 220 168 31,0 ITK 66 69 -4,3 Erneuerbare Energien 7 7 0,0 SHK 119 64 85,9 Holding 28 28 0,0

* Per 31.03.2024 Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations

3U HOLDING AG

Zu den Sandbeeten 1b

D-35043 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

www.3u.net



