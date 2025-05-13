The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.05.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.05.2025
ISIN Name
US05380C1027 AVITA MEDICAL DL-,0001
US02925A1051 AMRN RARE EARTHS SPON.ADR
AU000000AVH4 AVITA MEDICAL CDIS/5/1
DE000HLB52R0 LB.HESS.THR.CARRARA11N/23
DE000DW6C4H1 DZ BANK IS.A2071
DE000LB2BSA9 LBBW FZA 22/25
DE000DW6C185 DZ BANK IS.A1998
XS2480952881 EUROFIMA 22/25 MTN REGS
XS1820748538 LANXESS AG 18/25 MTN
GB00BH430360 NW YACHTING 19/26
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