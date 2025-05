EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kooperation

SFC Energy AG und Polaris Government and Defense kooperieren zur Ausstattung der NATO und verbündeter Streitkräfte mit hochentwickelten brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen



13.05.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy AG und Polaris Government and Defense kooperieren zur Ausstattung der NATO und verbündeter Streitkräfte mit hochentwickelten brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen Brunnthal/München, Deutschland, 13. Mai 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat während der Special Operations Forces Woche ("SOF Week") in Tampa, Florida, USA, eine wichtige Zusammenarbeit mit Polaris Government and Defense ("Polaris") bekannt gegeben. Polaris hat ein hochmobiles taktisches Fahrzeug präsentiert, das optional mit der EMILY 3000 als intergierte Stromversorgung ausgestattet werden kann. Diese Ausstattung wird speziell der NATO und ihren verbündeten Verteidigungsorganisationen angeboten. Die Installation der EMILY 3000 von SFC Energy in die MRZR-Fahrzeugplattform von Polaris stellt eine äußerst zuverlässige Stromversorgungslösung für missionskritische Anwendungen bereit. Das System, das auf Methanol-Brennstoffzellen basiert, kann Funkgeräte, Überwachungssysteme, Drohnenausrüstung, Sensoren und andere elektronische Geräte mit Strom versorgen - ohne dass der Motor des Fahrzeugs laufen muss. Dadurch sind längere Einsatzzeiten bei gleichzeitigem Erhalt der Tarnung und einer Reduzierung der thermischen sowie akustischen Signatur möglich. Die EMILY 3000 liefert eine zuverlässige und autonome Stromversorgung für eine Vielzahl von Elektronik- und Kommunikationssystemen. Mit einem Gewicht von nur 12 Kilogramm steigert sie die Leistung leichter taktischer Fahrzeuge, ohne deren Mobilität zu beeinträchtigen. Ihre hohe Energiedichte ermöglicht längere Laufzeiten und reduziert den Bedarf an Betankungen bei längeren Einsätzen. Einer ihrer wichtigsten Vorteile ist die nahezu geräuschlose Leistung, durch die nur minimale akustische und thermische Signaturen erzeugt werden - wodurch sie sich besonders gut für verdeckte Einsätze eignet. Das System unterstützt gleichzeitig das Laden und den Betrieb verschiedenster Batterietypen, darunter Lithium-Ionen-, Lithium-Polymer- und herkömmliche Blei-Säure-Batterien. Im Gegensatz zu traditionellen Konfigurationen entfällt der Betrieb des Fahrzeugmotors und es werden keine geräuschintensiven Generatoren benötigt. Dadurch wird der Kraftstoffverbrauch reduziert, die Lärmbelastung verringert und das Risiko einer vorzeitigen Entdeckung gesenkt. Der vollautomatische Betrieb der EMILY 3000 verlängert zudem die Lebensdauer der Batterie, reduziert den Verschleiß durch geringere Motorlaufzeiten und verringert somit den Wartungsaufwand des Fahrzeugs. Dank ihrer Flexibilität kann die EMILY 3000 sowohl als integriertes Bordladegerät als auch als tragbare Energiequelle im Feld eingesetzt werden. Darüber hinaus sind die EMILY 3000 und ihre Tankpatronen militärisch zertifiziert, verfügen über eine NATO-Versorgungsnummer (NATO Stock Number) und sind gemäß UN3473 für den Lufttransport zugelassen - und damit für den internationalen Einsatz uneingeschränkt einsetzbar. Die Integration der EMILY 3000 verbessert die Einsatzdauer und Energieautonomie der leichten taktischen Fahrzeuge von Polaris - ein entscheidender Vorteil in Einsatzszenarien, in denen Geräuscharmut, Zuverlässigkeit und Energieunabhängigkeit zentrale taktische Anforderungen sind. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Mit der EMILY 3000 als Zusatzausstattung für Polaris-Fahrzeuge bieten wir eine einsatzbereite und signaturarme Stromversorgungslösung an, die speziell auf die Anforderungen moderner Streitkräfte zugeschnitten ist. Das Polaris MRZR wird aufgrund seiner außergewöhnlichen Geländegängigkeit und Vielseitigkeit weltweit von den Streitkräften der Vereinigten Staaten sowie von anderen NATO-Staaten und NATO-Verbündeten eingesetzt. Durch die Integration unserer innovativen und feldbewährten Brennstoffzellen-Technologie in diese zuverlässige Plattform können Streitkräfte ihre Einsatzreichweite, Energieautonomie und taktische Einsatzfähigkeit bei realen Einsätzen erheblich steigern." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com . Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



13.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com