Andernach (ots) -Automatisierung, Datenanalyse, intelligente Systeme - künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert die Arbeitswelt, und die Industrie steht dabei im Zentrum des Wandels. Maschinen übernehmen wiederkehrende Aufgaben, Daten liefern Entscheidungshilfen in Echtzeit und Prozesse laufen zunehmend autonom. Doch was bedeutet das für die Rolle des Industriemeisters?"Der Industriemeister wird zur digitalen Schnittstelle zwischen Mensch, Maschine und Management", sagt Stephan Rodig, Geschäftsführer der Bildungsfabrik Coaching GmbH. Als Experte für digitale Weiterbildung und Industrie 4.0 weiß er: Wer morgen in der Produktion führt, braucht mehr als nur technisches Wissen und Erfahrung.Vom Praktiker zum ProzessversteherTraditionell galt der Industriemeister als Führungskraft aus der Praxis - mit einem starken Fokus auf Menschenführung, Qualitätssicherung und Arbeitssicherheit. Diese Kompetenzen bleiben auch in Zeiten von KI relevant. Doch sie werden ergänzt um neue Anforderungen:- Grundverständnis für digitale Systeme- Prozessanalyse und Dateninterpretation- Kommunikation mit IT- und Technikabteilungen"Ein Industriemeister muss nicht programmieren", erklärt Rodig, "aber er muss verstehen, wie KI Entscheidungen trifft, welche Daten sie benötigt - und an welchen Stellen menschliches Know-how weiterhin unverzichtbar bleibt."Neue Anforderungen, neue ChancenIn vielen Unternehmen ist der Industriemeister die erste Führungsebene, die aktiv mit KI-basierten Systemen arbeitet - sei es bei der Schichtplanung, der Wartung oder der Qualitätskontrolle. Dabei stellen sich Fragen wie:- Welche Prozesse können automatisiert werden - und welche nicht?- Wie interpretiert man Auswertungen aus intelligenten Maschinen?- Wie führt man Teams durch den digitalen Wandel?Die Antwort lautet: durch gezielte Weiterbildung. Die moderne Industriemeister-Qualifikation vermittelt heute nicht nur Fachwissen in Produktion und Technik, sondern integriert zunehmend digitale Kompetenzen - inklusive eines praxisorientierten KI-Trainings.KI-Training als Teil der MeisterausbildungDie Bildungsfabrik hat früh erkannt, dass künstliche Intelligenz künftig zum Handwerkszeug moderner Führungskräfte gehört. Daher enthält die Industriemeister-Ausbildung der Bildungsfabrik ein eigenes KI-Modul."Wir zeigen unseren Teilnehmern konkret, wie KI in der Produktion eingesetzt wird, wie sie Daten beurteilen und Entscheidungen kritisch hinterfragen können", so Rodig.Dabei geht es nicht um Programmierung, sondern um die Anwendung, Bewertung und Kommunikation von KI-basierten Prozessen im betrieblichen Alltag.Praxistransfer statt Theorie-BallastRodig plädiert für ein praxisnahes Verständnis: "Es geht nicht darum, aus jedem Industriemeister einen Data Scientist zu machen - sondern darum, die richtigen Fragen stellen zu können: Was bedeutet dieser KPI? Woher kommen die Abweichungen? Kann ich dem KI-Vorschlag vertrauen oder muss ich manuell eingreifen?"Die Fähigkeit, technologische Entwicklungen einzuordnen, wird so zur neuen Schlüsselkompetenz.Fazit: Der Mensch bleibt entscheidendTrotz aller Technik bleibt eins bestehen: Der Industriemeister ist und bleibt Führungskraft. Gerade in der digitalen Transformation braucht es Menschen, die Veränderungen erklären, Teams mitnehmen und Entscheidungen verantwortungsvoll treffen."Die Technik liefert Daten - aber Entscheidungen trifft der Mensch. Und genau dafür bereiten wir die neuen Industriemeister mit modernen Inhalten wie KI-Training gezielt vor", sagt Rodig.Über Stephan Rodig und Sebastian Jund:Stephan Rodig und Sebastian Jund sind die Gründer und Geschäftsführer der Bildungsfabrik.