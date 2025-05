© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Nach dem Zoll-Deal zwischen den USA und China legte die Wall Street am Montag kräftig zu. Doch bereits am Dienstagmorgen fallen US-Futures wieder. Im Anlegerfokus stehen heute die US-Inflationsdaten für April.Nach einer der stärksten Tagesrallyes des Jahres rutschten US-Aktienfutures in der Nacht zum Dienstag leicht ins Minus. Futures auf den Dow Jones Industrial Average verloren rund 101 Punkte bzw. 0,24 Prozent. Auch die Terminkontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 gaben um 0,35 Prozent bzw. 0,44 Prozent nach. Heute rückt der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für April in den Fokus der Anleger. Laut Prognosen soll die Teuerungsrate im Jahresvergleich bei 2,4 Prozent bleiben. Auch die …