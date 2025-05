EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Felix Magath wird Markenbotschafter und Investor der Pyrum Innovations AG



13.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Felix Magath wird Markenbotschafter und Investor der Pyrum Innovations AG Spieler- und Trainerlegende unterstützt Green-Tech-Pionier auf dem Weg zur europäischen Marktführerschaft in der Pyrolyse-Technologie Dillingen / Saar, 13. Mai 2025 - Fußballlegende Felix Magath engagiert sich ab sofort als Markenbotschafter und Investor bei der Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8). Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Dillingen an der Saar ist technologischer Vorreiter im Bereich der Pyrolyse und leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft - insbesondere beim Recycling von Altreifen und Verbundstoffen. "Mich überzeugt die Kombination aus technologischem Pioniergeist, unternehmerischer Konsequenz und gesellschaftlicher Relevanz", sagt Felix Magath. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und mein Netzwerk einzubringen, um Pyrum noch bekannter zu machen - bei Investoren, in der Industrie und bei politischen Entscheidungsträgern. Es geht darum, einen echten Beitrag zur Green-Tech-Offensive unseres Landes zu leisten. Wir brauchen Unternehmen dieser Art, um wieder zur Weltspitze zu gehören." Auch Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG, sieht in der Partnerschaft ein starkes Signal: "Dass sich eine so bekannte Persönlichkeit wie Felix Magath für ein noch junges Unternehmen wie Pyrum entscheidet und es aktiv unterstützt, ist für uns ein großer Vertrauensbeweis - und auch ein Vertrauensvorschuss. Wir hoffen, dass seine Strahlkraft als Marke dazu beiträgt, unsere Vision und Technologie einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen und Pyrum entscheidend voranzubringen." Durch die patentierte und energieautarke Pyrolysetechnologie gelingt es Pyrum, hochwertige Rohstoffe wie Öl, Gas und Carbon Black aus Altreifen und Kunststoffabfällen zurückzugewinnen. Die CO2-Einsparung liegt laut Fraunhofer-Institut bei 965 kg CO 2 -Äq. pro Tonne Altreifen - deutlich über dem bisherigen Branchenschnitt. Zu den Kunden und Partnern zählen u.a. BASF, Continental, Schwalbe, Michelin, Mercedes-Benz, Remondis und Suez. Pyrum ist international präsent, arbeitet bereits an zehn neuen Werken im In- und Ausland, die mittelfristig entstehen werden. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar. Pyrum wurde bereits mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet und forscht stetig danach, neue Abfallströmen zu recyceln. www.pyrum.net Kontakt IR.on AG

