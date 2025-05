Bern (ots) -Die SIFEM meldet Rekordinvestitionszusagen und die Erreichung strategischer Meilensteine im Jahresbericht 2024Mit 12 neuen Investitionen in Höhe von insgesamt USD 173 Millionen schloss der Swiss Investment Fund for Emerging Markets (die SIFEM) das Jahr 2024 mit mehr als USD 1,05 Milliarden an aktiven Kapitalverpflichtungen ab und unterstrich damit ihre wachsende Rolle in der Entwicklungsfinanzierung.Im Jahr 2024 umfasste das Portfolio der SIFEM fünf klimabezogene Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von USD 40 Millionen, welche Massnahmen zur Minderung und Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern unterstützten. Seit 2021 sind 31% aller Zusagen klimarelevanten Projekten gewidmet - dies ist deutlich über dem Zielwert der SIFEM von 25%. Diese Investitionen stehen im Einklang mit den Prioritäten der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz, darunter Beschäftigungsförderung, Unterstützung von KMU und Klimaschutz.Stärkung der Geschäftstätigkeit und Abschluss des Strategiezyklus2024 markierte das letzte Jahr des durch den Bundesrat definierten Strategiezyklus 2021-24. Im Laufe des Jahres hat die SIFEM ihr Programm für Technical Assistance in Zusammenarbeit mit dem SECO neu lanciert, um Portfoliounternehmen bei der Stärkung ihrer operativen Resilienz und Risiko-Governance zu unterstützen.Solide Finanzergebnisse 2024In Bezug auf das Finanzergebnis war 2024 ein sehr positives Jahr mit einem Operativen Ergebnis von CHF 35,7 Millionen welches zum kumulativen Operativen Ergebnis von CHF 76.0 Millionen über die gesamte Strategieperiode beitrug.Institutionelle MeilensteineAm 14. Juni 2024 verabschiedete das Schweizer Parlament einstimmig das neue Bundesgesetz für die SIFEM. Dieses ist am 1. Januar 2025 in Kraft getreten und schafft einen spezifischen gesetzlichen Rahmen für das Entwicklungsfinanzierungsmandat der Institution.Im Mai 2024 wurde Margarita Aleksieva in den Verwaltungsrat der SIFEM gewählt. Sie ist eine ausgewiesene Expertin für Infrastruktur und Energie mit zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien und Impact Investing. Sie ist Mitglied des Prüfungsausschusses und bringt ihre Expertise zu klimabezogenen Investitionsentscheidungen ein.Der Verwaltungsrat genehmigte außerdem ein neues Impact Rating Tool (IRT), welches entwickelt wurde, um den erwarteten Impact zu bewerten und die Entwicklungswirkung über den gesamten Investitionszyklus hinweg zu überwachen. Ab 2025 wird das IRT auf alle Neuinvestitionen angewendet werden.Ausblick"2024 war für die SIFEM ein Jahr der Meilensteine. Rekordhohe Investitionsvolumen, gestärkte Impact-Instrumente und eine neue gesetzliche Grundlage haben unseren Impact zur Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums verbessert. Professionalität und gute Ergebnisse sind entscheidend in einer Zeit, in der Entwicklungsfinanzierung zunehmend unter Druck gerät. Die SIFEM bleibt ihrem Auftrag voll verpflichtet und blickt mit Zuversicht in die Zukunft", sagte Jörg Frieden, Präsident des Verwaltungsrats.Der Geschäfts- und Finanzbericht 2024 sowie die geprüfte Jahresrechnung wurden an der Generalversammlung vom 6. Mai 2025 genehmigt. Der vollständige Bericht ist in Englisch, Französisch und Deutsch auf www.sifem.ch verfügbar.Über die SIFEM AGSIFEM steht für Swiss Investment Fund for Emerging Markets und ist die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft der Schweiz. Gegründet im Jahr 2011, befindet sich die SIFEM vollständig im Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ist ein integraler Bestandteil der Strategie der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Sie stellt langfristige Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und lokale Finanzintermediäre in Entwicklungs- und Schwellenländern bereit, mit dem Ziel, nachhaltige, inklusive und widerstandsfähige Volkswirtschaften zu fördern. Dazu gehören die Bekämpfung des Klimawandels und die Verbesserung der wirtschaftlichen Chancen in unterversorgten Regionen.Pressekontakt:Samuel Davies+41 (0) 22 552 79 19samuel.davies@sifem.chOriginal-Content von: SIFEM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058987/100931550