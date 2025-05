DJ Vonovia plant Ausgabe von 1,3 Mrd EUR in Wandelanleihen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Vonovia will Wandelanleihen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro begeben. Wie der Bochumer Wohnimmobilienkonzern ankündigte, sollen institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zwei Serien von nicht nachrangigen, nicht besicherten Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von 1,3 Milliarden Euro im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Den Nettoerlös will Vonovia "für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden" verwenden.

Die endgültigen Bedingungen der Anleihen sollen voraussichtlich im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Die Abwicklung der Anleihen werde voraussichtlich am oder um den 20. Mai erfolgen. Die Anleihen sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Jede Serie der Anleihen habe einen Gesamtnennbetrag von 650 Millionen Euro. Die erste Serie, Serie A, werde am 20. Mai 2030 fällig, die zweite Serie, Serie B, am 20. Mai 2032.

Die Anleihen sollen in bis zu etwa 32 Millionen neue und/oder bestehende Stammaktien ohne Nennwert wandelbar sein. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Vonovia hat einer 90-tägigen Lock-up Periode zugestimmt.

Die Anleihen sollen einen Nennbetrag von jeweils 100.000 Euro haben. Auf die Serie-A-Anleihen sollen keine periodischen Zinszahlungen geleistet werden, sie werden mit einer Wandlungsprämie zwischen 35 und 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs angeboten. Die Serie-B-Anleihen sollen mit einem festen Kupon von 0,875 Prozent jährlich ausgestattet sein, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, die Wandlungsprämie liege 40 bis 45 Prozent über dem Referenzaktienkurs.

Der Referenzaktienkurs soll der volumengewichteter Durchschnittskurs der Stammaktie zwischen Start und Preisfestsetzung des Angebots sein.

