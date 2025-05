HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Formycon auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Biosimilar-Hersteller habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt und die Ziele für 2025 bestätigt, schrieb Benjamin Thielmann in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er konstatierte einen verhaltenen Jahresstart. Der Umsatzrückgang wirke dramatisch, sei aber vor allem einer Meilenstein-Zahlung im Vorjahr geschuldet. Aufgrund dieser seien auch die operativen Ergebnisse (Ebitda) zurückgegangen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1EWVY8