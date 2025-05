Bern (ots) -Die Heilsarmee Schweiz freut sich ausserordentlich über die Verleihung des 1. Preises an ihre Institution "Lorrainehof Bern - Wohnen und Pflege" im Rahmen des Pflegepreises der Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern. Der mit CHF 6'000 dotierte Preis wurde am 12. Mai 2025 im Anna-Seiler-Haus in Bern verliehen und würdigt herausragende pflegerische Leistungen im Kanton.Ausgezeichnet wurde die Projektarbeit "Pflege mit Widerständen", eingereicht von Ruth Wittwer, Pflegefachfrau HF und Leiterin des Pflegedienstes im Lorrainehof, sowie Herbert Graf, dipl. Psychiatriepflegefachmann. Die beiden engagierten Fachpersonen setzen sich im Lorrainehof Bern täglich mit grossem Fachwissen und hoher Sensibilität für Menschen in komplexen Pflegesituationen ein.Auszeichnung für zukunftsweisende PflegeDer Pflegepreis der Stiftung wird alle zwei Jahre vergeben und richtet sich an Pflegefachpersonen, die durch innovative, zukunftsweisende Projekte und pflegerische Leistungen überzeugen, neue Wege in der Pflege aufzeigen und die Zukunft der Gesundheitsversorgung aktiv mitgestalten. Im Jahr 2025 wurden drei Preise verliehen, wovon der erste an Ruth Wittwer und Herbert Graf vom Lorrainehof Bern ging.Die Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern, welche den Preis verleiht, war 1994 von Prof. Dr. Guido Riva, Chefarzt der Inneren Medizin des ehemaligen Tiefenauspitals Bern gegründet worden. Riva war der Ansicht, dass es genügend Forschungs- und andere Förderpreise für Ärztinnen und Ärzte gäbe, nicht jedoch für die Pflegerinnen und Pfleger.Stiftungsrat würdigt ausserordentliche PflegeleistungDer Stiftungsrat der Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern zeigte sich besonders beeindruckt von der ausserordentlichen pflegerischen Leistung, die im Projekt sichtbar wird. Neben den formalen Bewertungskriterien waren es vor allem die gelebte Professionalität und das verantwortungsbewusste Handeln in herausfordernden Situationen, die zur Entscheidung beitrugen. "Diese Auszeichnung ist eine wertvolle Anerkennung für unsere Mitarbeitenden, die sich mit viel Herzblut und Fachkompetenz für unsere Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen - gerade dann, wenn Pflege auf Widerstand trifft", so Christian Russ, Institutionsleiter des Lorrainehofs Bern.Seit 2017 bietet der "Lorrainehof - Wohnen und Pflege" 62 Wohnplätze für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und Suchterkrankungen. Die Bewohnenden finden im Lorrainehof ein betreutes Zuhause und umfassende Pflege und Betreuung. Ziel ist es, ein würdiges Leben zu ermöglichen und soziale Isolation zu verhindern. Das Bewusstsein, dass Menschen sich selbst nicht ertragen können, ihre Isolation selbstbestimmt herbeiführen, weil sie das Vertrauen selbst zu ihren Nächsten verloren haben, aber auch die Tatsache, dass sich Nahestehende von ihren Angehörigen und Partnern distanzieren müssen, um unlösbare Konflikte aus erträglicher Distanz zu meistern, ist für die Pflegenden im Lorrainehof Motivation, trotz allem Hand zu bieten.Ein starkes Zeichen für würdige PflegeDie Heilsarmee Schweiz ist stolz auf die Arbeit des Teams im Lorrainehof Bern. Die Auszeichnung zeigt, wie wichtig menschlich zugewandte und gleichzeitig fachlich fundierte Pflege ist - auch und gerade in schwierigen Situationen. Die Heilsarmee engagiert sich für Randständige. Der Pflegepreis belohnt einen wichtigen Schritt im Umgang mit Problemen, die Menschen zum Leben auf der Strasse bringen können.Für weitere Informationen kontaktieren Sie:Christian Russ, Institutionsleiter Lorrainehof Bern | Tel. +41 79 932 02 36 | christian.russ@heilsarmee.chSimon Bucher, Mediensprecher Heilsarmee Schweiz | Tel. +41 76 365 75 59 | simon.bucher@heilsarmee.chOriginal-Content von: Heilsarmee / Armée du Salut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007346/100931556