Magdalena Ujwary neu in der Geschäftsführung der Impact Asset Management



Seit 1. Mai 2025 ist Magdalena Ujwary Teil der Geschäftsführung der Impact Asset Management GmbH (IAM). Die Erweiterung des Führungsteams ist ein weiterer Schritt zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der Erste Asset Management GmbH (EAM) und IAM, nachdem EAM mit Dezember 2024 100% der Anteile an IAM übernommen hat.

Ziel der engeren Zusammenarbeit ist es, Synergien insbesondere im Bereich ESG, Investment-Know-how und IT-Systeme - gezielt zu nutzen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in operativen Bereichen der EAM übernimmt Magdalena Ujwary künftig die Verantwortung für Risk, Recht und Compliance sowie Organisation bei IAM. Ihre derzeitige Funktion als Head of Operations der Erste Asset Management bleibt davon unberührt.

Die Geschäftsführung der IAM setzt sich damit aus Günther Kastner (CIO, Business und Produktentwicklung, HR), Daniel Feix (Vertrieb, Marketing), Magdalena Ujwary und Thomas Kerle (IT, Finanzen) zusammen.

Magdalena Ujwary: "Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die neue Aufgabe, die Zukunft von IAM aktiv mitzugestalten und die Integration mit EAM weiter voranzutreiben."

Heinz Bednar, CEO EAM: "Magda bringt langjährige Führungserfahrung und ein tiefes Verständnis für unsere Strategie und Prozesse mit. Mit ihrer Berufung setzen wir ein klares Zeichen für die stärkere Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen EAM und IAM."



Günther Kastner, CEO IAM: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Magdalena Ujwary in der Geschäftsführung und auf eine erfolgreiche Integration in die EAM-/EGB-Strukturen."

Rückfragen an:

Erste Asset Management GmbH | Communications & Digital Marketing | Am Belvedere 1, 1100 Wien Paul Severin, +43 (0)50100 19982, E-Mail: paul.severin@erste-am.com

Impact Asset Management GmbH Jutta Kaufmann, +43 (0) 50100 19518, E-Mail: jutta.kaufmann@erste-iam.com

Die Impact Asset Management

zählt zu den führenden nachhaltigen Asset Management Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf Auswahl, Analyse und Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert sind. Das I-AM Team besteht aus 28 Mitarbeitern. Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, durch die Investmentstrategie in ESG-konforme Wertpapiere, Impact Investment via Mikrofinanz und einem verantwortungsvollen Investmentansatz zum Erreichen der UN Sustainable Development Goals beizutragen. Unser Anlageziel ist es, als "Triple-Bottom-Line" Asset Manager soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Kooperationen ergänzen unsere Anlageprozesse und fördern den Wissensaustausch auf internationaler Ebene.

Ziel unserer Produkte ist ein kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit. In guten Marktphasen liegt der Fokus auf Performance-Optimierung. In Schlechten darauf, das anvertraute Vermögen durch aktives Risikomanagement vor starken Verlusten zu schützen. Der Geschäftsfokus liegt auf institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden. Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren die Kundenbasis in enger Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern zu vergrößern und in neue Märkte zu expandieren.

Über Erste Asset Management

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). An ihren Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von rund 92,5 Mrd.Euro (per 03.2025). Die Erste Asset Management ist bereits seit 1965 erfolgreich am Markt aktiv.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" erstellt. Der Prospekt, die "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Umfassende Informationen zu den mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. "Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG" des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

