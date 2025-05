TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Dienstag mehrheitlich weiter bergauf gegangen. Schon zu Wochenbeginn hatten die Kurse von Hoffnungen auf eine Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg profitiert, die sich dann mit der vorläufigen, deutlichen Senkung der gegenseitigen Importzölle auch erfüllten. In den USA hatten die Notierungen daraufhin ebenfalls kräftig angezogen.

Risikobehaftete Anlagen wie Aktien hätten ein klares Potenzial, da die Märkte nun eine höhere Wahrscheinlichkeit für weitere Handelsabkommen einpreisten, schrieben die Strategen der Bank HSBC um Max Kettner. Da die US-Regierung ihren Ton eindeutig geändert habe, sollten künftige Kursschwächen zum Kauf genutzt werden, so die Empfehlung der Experten.

Beim CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen reichte es am Dienstag nur für ein weiteres Plus von 0,13 Prozent auf 3.895,91 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hatte zu Wochenbeginn besonders deutlich von den Entspannungshoffnungen profitiert. Er fiel nun um 1,54 Prozent auf 23.186,39 Punkte.

Der japanische Nikkei 225 hatte nur moderat zugelegt und stieg nun um weitere 1,43 Prozent auf 38.183,26 Punkte. Für den australischen Leitindex S&P/ASX 200 ging es um 0,43 Prozent auf 8.269,00 Punkte hoch.

Der indische Sensex hatte am Montag kräftig von Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan profitiert. Nun kam er mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 81.547,62 Punkte wieder ein Stück weit zurück.

Nach den jüngsten bewaffneten Zusammenstößen mit Pakistan setzte Indien nach Angaben von Premierminister Narendra Modi sein militärisches Vorgehen gegen Ziele im Nachbarland nur aus. Künftige Militäraktionen hingen vom Verhalten Pakistans ab, sagte Modi in seiner ersten öffentlichen Ansprache seit Beginn der Kampfhandlungen zwischen den beiden Atommächten./gl/jha/

