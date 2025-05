München (ots) -Am dritten Maiwochenende rechnet der ADAC nur mit geringer Staugefahr auf den deutschen Autobahnen. Da aktuell keine Schulferien anstehen, bleibt der Reiseverkehr in Deutschland und den Nachbarländern überschaubar. Gleichzeitig nutzen die Straßenbaubehörden die ruhige Zeit für umfangreiche Bauarbeiten: Derzeit gibt es rund 1.300 Autobahnbaustellen, fast 200 mehr als in der Vorwoche. Rund um die betroffenen Baustellen und vereinzelt bei schönem Wetter kann es dennoch zu Staus kommen, dann vor allem auf den Zufahrtsstraßen zu Naherholungsgebieten rund um die Ballungsräume.Auch im Ausland wird die verkehrsarme Zeit für Bauarbeiten genutzt. So ist in den Niederlanden die A12 bei Arnheim noch bis zum 19. Mai gesperrt. In Österreich kann die Großbaustelle auf der Brennerautobahn zu Engpässen führen. Auch auf der Tauernautobahn, der Reschenpassstraße und in der Schweiz rund um Basel (Eurovision Song Contest am 17. Mai) ist mit Verzögerungen zu rechnen.Bei schönem Wetter sind viele Motorrad- und Autofahrerinnen und -fahrer in den Alpen unterwegs. Mit dem Frühling sind einige Alpenpässe wieder geöffnet - höher gelegene Strecken bleiben jedoch wegen Schneeresten oder Räumarbeiten gesperrt.Seit dem 6. Mai 2025 hat Deutschland die Grenzkontrollen an allen Landesgrenzen verschärft. Dies betrifft insbesondere die Übergänge zu Österreich, Tschechien, Polen, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Dänemark. Die Bundespolizei führt verstärkt stichprobenartige Kontrollen durch, was insbesondere an stark frequentierten Übergängen wie Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) zu längeren Wartezeiten führen kann.Wichtige Hinweise für Reisende:- Für den Grenzübertritt muss man im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein. Ein Führerschein allein reicht nicht aus. Dies gilt auch für Kinder und Bahnreisende.- Aufgrund der verstärkten Kontrollen sollten Reisende zusätzliche Zeit für mögliche Verzögerungen einplanen.- Vor Reiseantritt empfiehlt es sich, aktuelle Verkehrsmeldungen und Informationen zu Wartezeiten an den Grenzen zu überprüfen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/verkehr/verkehrsinformationen/stauprognose/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6032513