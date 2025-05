Verschiedene Länder wollen weg von der Kohle und setzen auf umweltfreundliche Atomkraft. Dazu gehört neben den USA, wo 20 Prozent der CO2-Emissionen von Kohlekraftwerken verursacht werden, auch China. Die Nummer eins in Sachen Kohleverbrauch und Produktion von Treibhausgasen will bis 2060 Klimaneutralität erreichen. Aktuell laufen in China 57 Kernkraftwerke und 28 werden gerade gebaut. Unter den Europäern steht Polen an der Spitze der Länder, die Kohle mit Atomkraft ersetzen wollen. Und dabei haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...