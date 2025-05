Die Infrastruktur und die Sensorik werden zunehmend Rohstoffe verschlingen. Das autonome Fahren hat nun eine bedeutende Hürde genommen. Die Kommerzialität nimmt Fahrt auf. Vor allem Taxiflotten werden zusehends fahrerlos unterwegs sein. Zwei Firmen in den USA, die bereits Lieferroboter und Robo-Lkws im Einsatz haben, setzen auf Robotaxis. In Los Angeles, Phoenix und San Francisco fahren bereits ungefähr 700 Taxis autonom. Austin, Atlanta und nächstes Jahr Miami sollen dazukommen und in weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...