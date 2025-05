Hannover (www.anleihencheck.de) - Die USA und China fahren im Handelskrieg deutlich runter, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Beide Seiten hätten sich auf eine 90-tägige Stillhaltefrist in dem Streit sowie deutlich niedrigere Zollsätze geeinigt. US-Finanzminister Bessent habe in Genf erklärt, nach Verhandlungen mit China würden die gegenseitigen Zölle um 115 Prozentpunkte gesenkt. Die USA würden ihre Zusatzzölle von 145% auf 30% drücken. Die chinesischen Zölle auf Einfuhren aus den USA sollten von 125% auf 10% sinken. Die neuen Maßnahmen seien für 90 Tage gültig. An den Börsen habe die Entwicklung für Erleichterung und steigende Kurse gesorgt. ...

