Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Woche verlief an den Rentenmärkten ruhig mit wenig bemerkenswerten Bewegungen, so die Analysten der DekaBank.Die Renditen von Bunds und US-Treasuries seien angesichts rückläufiger Geldflüsse in sichere Anlagehäfen geringfügig angestiegen. Kreditindices wie der iTraxx Europe hätten ihre Spread-Einengungen ebenso wie Peripherie-Anleihen aufgrund der positiven Stimmung für Risikoanlagen weiter fortgesetzt. Es sei wenig verwunderlich, dass in diesem Umfeld der Euro-High-Yield-Index outperformt habe. ...

