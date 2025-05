Wuppertal (ots) -Am 10. April 2025 veranstaltete die WandelWerker Consulting GmbH den Deutschen Arbeitsschutz Kongress® (DASKO), das führende Event im Bereich Arbeitsschutz für Geschäftsführer, Führungskräfte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsingenieure. In der Historischen Stadthalle Wuppertal versammelten sich 300 Teilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, um neue Impulse für die eigene Organisation zu gewinnen. Als einzigartige Veranstaltung ihrer Art bot der Kongress einen optimalen Rahmen für den intensiven Austausch über aktuelle Herausforderungen, praxisnahe Lösungsansätze und zukunftsorientierte Strategien im betrieblichen Arbeitsschutz.Geschäftsführer Stefan Ganzke: "Im Wesentlichen stehen die meisten mittelständischen Unternehmen und Konzerne vor den gleichen Herausforderungen. Im konventionellen technischen und organisatorischen Arbeitsschutz ist bereits viel richtig gemacht worden. Es fehlt nun allerdings an den Werkzeugen, den nächsten Schritt in der Sicherheitskultur zu gehen. Hierfür bietet der Deutsche Arbeitsschutz Kongress® Jahr für Jahr die entscheidenden Impulse aus der Praxis für die Praxis."Die WandelWerker Consulting GmbH ist der deutsche Marktführer im Bereich der systematischen Weiterentwicklung von betrieblichen Sicherheitskulturen. Das Team begleitet mittelständische Unternehmen und Konzerne im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus bei der systematischen Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes und der daraus folgenden nachhaltigen Reduktion von Arbeitsunfällen und unsicheren Situationen. Dank seiner innovativen, wissenschaftlich fundierten und praxisnahen Methoden wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem Deutschen Arbeitsschutz Preis und dem Wuppertaler Wirtschaftspreis. Der Deutsche Arbeitsschutz Kongress® ist fester Bestandteil dieser Mission: ein jährliches Highlight, das darauf abzielt, die Zukunft des Arbeitsschutzes aktiv mitzugestalten.Mit hochkarätigen Vorträgen, einem erweiterten Ausstellerbereich und inspirierenden Workshops richtet sich der Deutsche Arbeitsschutz Kongress® an mittelständische Unternehmen und Konzerne. In der Historischen Stadthalle Wuppertal - einem der architektonischen Wahrzeichen der Stadt - erwartete die Teilnehmer auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit über einem Dutzend namhafter Speaker aus der Wirtschaft und von den Unfallversicherungsträgern. Mit dabei waren unter anderem Norbert Veser und Andrea Klusendick von der Rolls-Royce Solutions GmbH, der Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Wilrich und Andreas Frömter, Fachkraft für Arbeitssicherheit bei Siemens Energy AG. Für emotionale Höhepunkte sorgte Pilot, Keynote-Speaker und Buchautor Peter Brandl, der mit seinem Vortrag "Remove before flight - Fehlermanagement und Arbeitsschutz auf maximaler Flughöhe" eindrucksvoll die Parallelen zwischen Luftfahrt und Arbeitsschutz aufzeigte.Weitere praxisorientierte Beiträge lieferten Manuela Noll von der Rational AG, Sabine Hoff von Coca-Cola Europacific Partners und Andreas Rämsch von Egger Kunststoffe GmbH & Co. KG. Auch die Veranstalter selbst standen auf der Bühne: Stefan Ganzke sprach über psychologische Sicherheit in mittelständischen Unternehmen und Konzernen, während Anna Ganzke eine Erfolgsformel für eine nachhaltig wirksame Arbeitsschutzorganisation vorstellte. Abgerundet wurde das Programm durch eine stark erweiterte Ausstellerfläche, auf der sich die Besucher umfassend über aktuelle Produkte von namhaften Anbietern im Bereich des Arbeitsschutzes informieren konnten. Von der Persönlichen Schutzausrüstung über Hautschutz, Eskoskelette, VR-Brillen-Technik und Personennotsignalanlagen war alles dabei. Zudem hatten sie die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch mit Top-Experten einen individuelle Beratung einzuholen."Mit dem Deutschen Arbeitsschutz Kongress ist es uns erneut gelungen, ein im deutschsprachigen Raum einzigartiges Arbeitsschutz-Event auf die Beine zu stellen - mit hochwertigen Inhalten, praxistauglichem Fokus und hochkarätigen Experten. Das durchweg positive Feedback der Teilnehmer vor Ort hat uns erneut vor Augen geführt, wie wertvoll konkrete Impulse sind, die sich direkt im Unternehmensalltag umsetzen lassen. Dass so viele Besucher mit frischen Ideen, neuen Kontakten und echtem Mehrwert nach Hause gehen konnten, macht uns stolz.", sagt Anna Ganzke.Mehr Informationen zum Event finden Sie unter: https://www.arbeitsschutzkongress.deMehr Informationen zur WandelWerker Consulting GmbH: https://www.wandelwerker.com/Pressekontakt:WandelWerker Consulting GmbHAnna Ganzke & Stefan GanzkeE-Mail: service@wandelwerker.comWebseite: https://www.wandelwerker.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: WandelWerker Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161378/6032559