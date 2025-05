DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen verdauen Zoll-News - Gewinnmitnahmen in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Sehr uneinheitlich ist es am Dienstag an den Börsen in Ostasien zugegangen. Thema Nummer eins waren weiter die zunächst für 90 Tage zwischen den USA und China verhandelten niedrigeren Zölle. Dazu blickten manche Akteure auch bereits nach vorne auf die später am Tag anstehenden neuen Inflationsdaten aus den USA und hielten sich eher bedeckt. Die Frage ist, inwieweit die Zölle bereits auf die Preise durchgeschlagen haben, was dann wieder Relevanz haben dürfte für den weiteren Zinskurs der US-Notenbank.

Zwar gab es am Montag zum Start der Börsen schon Signale auf eine Annäherung zwischen den USA und China, Details dazu waren aber erst bekannt geworden, als die Aktienmärkte in Ostasien bis auf Hongkong bereits geschlossen hatten. In Hongkong konnten die Marktteilnehmer darauf also noch ausgiebig reagieren, was sich in einem Plus des HSI von über 3 Prozent niederschlug.

Entsprechend kam der HSI nun am Dienstag in einer Art Ernüchterungsbewegung deutlicher zurück. Im Späthandel lag er 1,6 Prozent niedriger. Das Indexschwergewicht Tencent büßte 1,9 Prozent ein, Alibaba kamen um 3,9 Prozent zurück.

Zwar haben beide Seiten die Zölle deutlich gesenkt, sie sind damit aber immer noch höher als vor dem von US-Präsident Trump am 2. April ausgerufenen "Liberation Day" mit hohen Zöllen gegen praktisch alle Länder der Welt. Der Schanghai-Composite ging 0,2 Prozent höher aus dem Tag.

In Tokio machte der Nikkei-225-Index einen Satz um 1,4 Prozent auf 38.183 Punkte. Hier sorgte zusätzlich für Auftrieb, dass der Dollar im Zuge der Zolleinigung deutlich gestiegen war, was japanische Exporte verbilligt und die Auslandsgewinne der Japaner erhöht. Zu den größten Gewinnern gehörten Auto- und Bankaktien. Weitere Verluste verzeichneten japanische Staatsanleihen, die als sicherer Hafen nicht mehr gesucht waren und verkauft wurden. Die Marktzinsen zogen entsprechend an.

In Sydney stieg der am Vortag unveränderte S&P/ASX-200-Index um 0,4 Prozent. Hier waren unter anderem als besonders zyklisch geltende Rohstoffaktien gesucht. BHP verteuerten sich um 2,1 Prozent, Rio Tinto ebenfalls und Fortescue um 2,7 Prozent. Ampol legten um 2,2 Prozent zu. Das Raffinerieunternehmen hat den Verkauf seines Stromeinzelhandelsgeschäfts in Australien und Neuseeland beschlossen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.269,00 +0,4% +0,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.183,26 +1,4% -6,0% 08:30 Kospi (Seoul) 2.608,42 +0,0% +8,7% 08:30 Schanghai-Comp. 3.374,87 +0,2% -0,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.143,86 -1,7% +13,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:23 % YTD EUR/USD 1,1116 0,2 1,1091 1,1141 +7,2% EUR/JPY 164,37 -0,1 164,56 164,01 +1,0% EUR/GBP 0,8416 -0,0 0,8419 0,8431 +1,8% GBP/USD 1,3208 0,3 1,3172 1,3215 +5,2% USD/JPY 147,86 -0,4 148,39 147,21 -5,7% USD/KRW 1.422,17 0,4 1.417,03 1.403,00 -4,0% USD/CNY 7,1879 -0,1 7,1967 7,1989 -0,2% USD/CNH 7,1931 -0,1 7,1976 7,2097 -1,8% USD/HKD 7,7946 0,0 7,7915 7,7930 +0,3% AUD/USD 0,6415 0,7 0,6371 0,6422 +2,9% NZD/USD 0,5896 0,7 0,5856 0,5898 +5,6% BTC/USD 102.805,25 0,2 102.553,45 105.507,60 +10,0% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,11 62,12 -0,0% -0,01 -15,1% Brent/ICE 65,05 64,99 +0,1% +0,06 -13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.257,41 3.235,33 +0,7% +22,08 +26,7% Silber 29,83 29,39 +1,5% +0,44 +4,3% Platin 892,67 883,13 +1,1% +9,54 +1,9% Kupfer 4,57 4,5785 -0,2% -0,01 +12,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2025 03:32 ET (07:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.