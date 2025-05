Deutschlands renommierte Warenhauskette arbeitet mit den KI-gesteuerten Fähigkeiten zur Bedarfsplanung und Nachversorgung von Blue Yonder und festigt damit ihr Engagement für Qualität und Kundenfreundlichkeit

In der sich schnell entwickelnden Einzelhandelslandschaft erwarten Verbraucher zunehmend personalisierte Einkaufserlebnisse, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der Erfolg von Omni-Channel-Einzelhändlern hängt im Wesentlichen davon ab, ob sie hochwertige Produkte schnell und zuverlässig liefern können und einen technologiegestützten Kundenservice bieten, der eine kundenorientierte Omni-Channel-Strategie ermöglicht.

Galeria, Deutschlands führende Warenhauskette, hat sich für Blue Yonders Fähigkeiten zur Bedarfsplanung und Nachversorgung entschieden, um so seine Lieferkette zu stärken und die betriebliche Effizienz zu steigern. Mit der strategischen Investition möchte der Einzelhändler sowohl in der Filiale als auch Online dynamische, reibungslose Einkaufserlebnisse schaffen, die das Engagement von Galeria für Qualität und Kundenfreundlichkeit unterstreichen.

In der Vergangenheit liefen die Prozesse bei Galeria größtenteils manuell ab. Es war nicht möglich, den künftigen Nachfragebedarf zu prognostizieren und die Bestände den Filialen präzise zuzuweisen. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit der IT-, Einkaufs- und Supply Chain-Teams von Galeria und Blue Yonder wurden Datenqualität, Verfügbarkeit und Effizienz der Geschäftsprozesse des Einzelhändlers entscheidend verbessert und klar definierte Systemschnittstellen für die nahtlose Datenintegration und -automatisierung etabliert. Ein wichtiger Meilenstein dieser Transformation bildete die Entwicklung eines robusten Prognosemodells, das auf Basis einer umfassenden Analyse von Transaktions- und Werbedaten erstellt wurde.

"Das Supply Chain Management von Galeria befindet sich in einem grundlegenden Wandel, bei dem die Steigerung der Kundenzufriedenheit eindeutig im Vordergrund steht", sagt Moritz Winter, Chief Supply Chain Officer von Galeria. "Um dies zu erreichen, mussten wir sowohl die Bestandsverfügbarkeit als auch die Zuordnungsgenauigkeit verbessern. Dafür haben wir das Management von Erst- und Nachversorgung verbessert, Geschäftsprozesse rationalisiert und Standardisierung und Automatisierung implementiert. In Blue Yonder hat Galeria den idealen Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für diese Transformation gefunden."

"Blue Yonders Fähigkeiten zur Bedarfsplanung und Nachversorgung bieten ein hohes Maß an Standardisierung, KI-gesteuerter Prognose und Prozessvereinfachungen und sind perfekt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten", sagt Alexander Rings, Director Inventory Management Buying Analytics, Galeria. "Ursprünglich war die Implementierung darauf ausgelegt, uns bei der Transformation zu einer kunden- und bedarfsgesteuerten Lieferkette zu unterstützen mit der Software als Enabler. Tatsächlich hat diese aber auch unser Verständnis für zentrale Geschäftsprozesse und anforderungen verändert. Inzwischen hat sich unsere Lagerverfügbarkeit deutlich verbessert, während wir parallel unsere Daten- und Einkaufsprozesse grundlegend überarbeiten."

Mit Blue Yonders KI-gestützten Fähigkeiten der Bedarfsplanung und Nachversorgung kann Galeria:

ein vollautomatisiertes Modell für maschinelles Lernen nutzen , das die Flexibilität und Belastbarkeit der Lieferkette erhöht und eine schnelle Anpassung an lokale Nachfragen, Marktverschiebungen und externe Faktoren ermöglicht,

, das die Flexibilität und Belastbarkeit der Lieferkette erhöht und eine schnelle Anpassung an lokale Nachfragen, Marktverschiebungen und externe Faktoren ermöglicht, den Kundenservice verbessern und seinen Bestand an die tatsächliche Nachfrage anpassen, das Risiko von Fehlbeständen verringern, Überbestände minimieren und Ausschuss reduzieren,

und seinen Bestand an die tatsächliche Nachfrage anpassen, das Risiko von Fehlbeständen verringern, Überbestände minimieren und Ausschuss reduzieren, das Lebenszyklus-Management optimieren, insbesondere für Saison- und Werbeartikel,

insbesondere für Saison- und Werbeartikel, die Einführung neuer Produkte beschleunigen und saisonale Sortimentsplanungen optimieren,

und saisonale Sortimentsplanungen optimieren, das Management von End-of-Life-Produkten verbessern und Preisnachlässe sowie Überbestände durch die Analyse von Nachfragemustern reduzieren.

Durch den Einsatz der Blue Yonder-Funktionen kann Galeria nun mit großer Genauigkeit prognostizieren, planen und ausführen und so seinen Bestand optimieren, das Fulfillment verbessern und die betriebliche Effizienz sowohl der Filialen als auch der Online-Kanäle steigern. Die Transformation stärkt nicht nur die Lieferkette von Galeria, sondern vertieft auch die Kundenbindung durch ein nahtloses Einkaufserlebnis.

"Wir sind stolz darauf, mit Galeria zusammenzuarbeiten, um ihre Lieferkette zu optimieren. Wir freuen uns darauf, Galeria bei der Fortführung ihrer Geschäfts- und Prozessinnovation als wichtiger Lösungsanbieter und Berater zu begleiten und sicherzustellen, dass sich ihre Lieferkette erfolgreich weiterentwickelt", sagt Vince Beacom, President, Global Retail, Blue Yonder.

Über Galeria

Mit rund 185 Millionen Besuchern pro Jahr und 83 Filialen in rund 70 Städten hat die GALERIA S.à r.l. Co. KG, das größte Warenhaus Deutschlands, immer ein Ziel vor Augen: die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Vielseitigkeit, Regionalität und strategische Partnerschaften spielen dabei eine entscheidende Rolle. Ein Mix aus modernen Marken, gepaart mit Qualität und erstklassigem Service, prägen das innovative und inspirierende Einkaufserlebnis. GALERIA analysiert seine Zielgruppen genau und ist damit Marktführer in Kategorien wie Dessous, Reisegepäck und Accessoires. Die Markthallen und Restaurants runden das Einkaufsangebot in den Kaufhäusern ab. Neben dem stationären Sortiment bietet GALERIA auf seinem Online-Marktplatz www.galeria.de rund 1.500 Marken an. All das macht GALERIA zu einer der wichtigsten Shopping-Destinationen im Herzen der deutschen Innenstädte. Weitere Informationen unter www.galeria.de.

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist der weltweit führende Anbieter für eine durchgängige digitale Transformation der Lieferkette. Mit einer zentralen, KI-gesteuerten Plattform und einem mehrstufigen Netzwerk versetzt Blue Yonder Unternehmen in die Lage, nachhaltig zu arbeiten, profitabel zu skalieren und seine Kunden zu begeistern und zwar in Echtzeit. Mit seinen modernen Supply-Chain-Innovationen und der exzellenten Branchenexpertise unterstützt Blue Yonder mehr als 3.000 Händler, Hersteller und Logistikdienstleister, die Komplexität ihrer Lieferkette und Störungen sicher zu bewältigen. https://blueyonder.com/

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument unter Verwendung des Namens "Blue Yonder" verwiesen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

