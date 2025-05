Köln (ots) -Früher nannte man sie "Roadies", heute sind sie ausgebildete Fachkräfte: Die Veranstaltungstechnik hat sich professionalisiert - auch im Arbeitsschutz. Die BG ETEM widmet diesem Thema zum Start der Festivalsaison eine neue Folge ihres Podcasts "Ganz sicher". Auch Führungskräfte außerhalb der Event-Branche können daraus lernen.Ob großes Festival, Clubkonzert oder Fachmesse: Ohne Veranstaltungstechnikerinnen und -techniker läuft nichts. Sie bauen Bühnen auf und kümmern sich darum, dass die Elektronik funktioniert. Sie sorgen für passendes Licht und guten Sound und letztlich dafür, dass alle ein schönes und sicheres Erlebnis haben.Arbeitsschutz spielt in der noch relativ jungen Branche mehr als nur eine Nebenrolle - und muss es auch. Darauf weist die BG ETEM hin. Bei Events arbeiten verschiedene Gewerke auf engem Raum und unter großem Zeitdruck zusammen. Beschäftigte sind dabei oft in vielen Metern Höhe tätig oder arbeiten mit Strom, sie bewegen schwere Lasten und steuern große Fahrzeuge. Entsprechend groß und vielfältig ist das Gefahrenpotenzial rund um den Aufbau von Bühnen oder Messeständen.Koordination und KommunikationArbeitsschutzverantwortliche in der Veranstaltungstechnik müssen vor allem koordinieren und kommunizieren können, sagt Tobias Schrenk. Er ist Meister für Veranstaltungstechnik und Projektmanager bei der BeWunder GmbH. Das Unternehmen, ein Mitgliedsbetrieb der BG ETEM, ist international tätig und hat zwei Schwerpunkte: medientechnische Festinstallation und Veranstaltungstechnik."Bei unserer Arbeit müssen wir ganz verschiedene Aspekte rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bedenken und in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen", sagt Schrenk. Bevor es an die Arbeit gehe, müsse klar sein, welche Risiken es bei den verschiedenen Tätigkeiten geben kann - und wie sie sich vermeiden lassen.Mehr zum Thema erzählt Tobias Schrenk in der neuen Folge von "Ganz sicher", dem Podcast der BG ETEM für Menschen mit Verantwortung. Im Gespräch mit Moderatorin Katrin Degenhardt erklärt er, wie sein Team Risiken erkennt, Gefährdungen beurteilt, Sicherheit mitdenkt und umsetzt. Praxistipps für Hörerinnen und Hörer gibt es obendrauf.Podcast anhören und mehr InformationenDer Podcast der BG ETEM ist auf der Webseite der BG ETEM unter der Adresse www.bgetem.de/ganzsicher zu finden. Ebenso bei Spotify, YouTube Music, Deezer, RTL+, Pocket Casts sowie Apple Podcasts. Zur Folge "Veranstaltungstechnik: Über Kopf und unter Spannung" geht es hier (https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/podcasts/folge-40-veranstaltungstechnik-ueber-kopf-und-unter-spannung).Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18978/6032587