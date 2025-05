München (ots) -Die Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) und bidirektionales Laden waren die zentralen Themen der diesjährigen Fachmesse für Elektromobilität Power2Drive. Unter dem Motto "Gateway to the Grid" trug Zaptec (https://www.zaptec.com/de) dazu bei, den Austausch über die Zukunft des bidirektionalen Ladens zu gestalten. Gemeinsam mit Partnern, Marktakteuren und Experten wurde erörtert, wie zeitnah alle Voraussetzungen erfüllt werden können, um E-Autos flächendeckend zu einem integralen Bestandteil der Energieinfrastruktur zu machen.Unter den Herstellern von Ladelösungen nimmt Zaptec beim Thema V2G eine Vorreiterrolle ein. Das Unternehmen bietet sowohl für private als auch gewerbliche Kunden MID-zertifizierte Ladelösungen (https://www.zaptec.com/de/ladeloesungen/zaptec-go-2) an, die einen bidirektionalen Energietransfer zwischen Fahrzeug und Energienetz - mit präziser Abrechnung - ermöglichen.Bidirektionales Laden ist eine Notwendigkeit für die Energiewende in EuropaAnfang 2025 legte Zaptec CEO Kurt Østrem auf dem Nordic EV Summit dar, warum wir V2G als Schlüsseltechnologie in der Energiewende brauchen: Europa steht vor einer massiven Elektrifizierung, durch die der Stromverbrauch stark ansteigen wird. Es besteht dringender Bedarf für eine flexiblere Stromversorgung.Hierbei können E-Autos eine entscheidende Rolle einnehmen. Die Fahrzeuge stehen etwa 95 Prozent der Zeit ungenutzt. Mit V2G können die Batterien von E-Autos als Zwischenspeicher für überschüssigen Solarstrom dienen und so dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren und den lokalen Energiebedarf besser zu decken. Damit werden Elektrofahrzeuge zu einem integralen Bestandteil der Energieinfrastruktur.Drei Voraussetzungen für den Erfolg von V2GZaptec CEO Østrem benannte auf dem Nordic EV Summit drei Faktoren, die für die Skalierung von V2G essentiell sind:1. Schulung von Installateuren: Bidirektionales Laden ist eine neue Technologie. Die Installation muss sicher und präzise sein, um die Funktionalität zu gewährleisten.2. Europaweite Standards: V2G muss über Automarken, Ländergrenzen und Energieversorger hinweg funktionieren.3. Bereitschaft des Energiesektors: In einigen Ländern speisen Energieversorger bereits Strom zurück ins Netz, andernorts läuft die Integration der V2G-Technologie schleppend. Hier muss das Tempo erhöht werden.Wie aus der Zukunftsvision Realität wirdDamit V2G erfolgreich sein kann, müssen alle beteiligten Akteure ihren Beitrag leisten - Technologieanbieter, Energieunternehmen, politischen Entscheidungsträger und Installateure.Zaptec hat sich verpflichtet, bei dieser Mission voranzugehen - nicht nur durch die Entwicklung innovativer Technologien, sondern durch branchenübergreifende und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Denn die Nachfrage auf Seiten der Betreiber von Ladenstationen und bei den Verbrauchern nach V2G-fähigen bidirektionalen Ladelösungen ist längst da.Das Unternehmen beteiligt sich aktiv an europäischen Standardisierungsinitiativen, einschließlich großangelegter V2G-Pilotprojekte wie Task 53, und einer strategischen Partnerschaft mit dem E-Autohersteller Polestar (https://www.zaptec.com/de/news-wissen/aus-der-branche/polestar-zaptec-kooperation)."Bidirektionales Laden wird selbstverständlich werden - wenn wir jetzt die Grundlagen dafür schaffen. Bei Zaptec warten wir nicht ab, sondern gestalten die Zukunft der Elektromobilität und die Energiewende durch zielgerichtetes Handeln", bekräftigte Zaptec CEO Kurt Østrem auf dem Nordic EV Summit.Pressekontakt:Zaptec PressestelleE-Mail: marketingde@zaptec.comTelefon: 089/62824021Web: https://www.zaptec.com/deOriginal-Content von: Zaptec Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170762/6032598