Prag (ots) -Mana, ein Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Biotechnologie und fortschrittliche vollwertige Ernährung, bringt seine neueste Innovation auf den Markt - Mana Hotmeal. Dabei handelt es sich um die erste heiße, herzhafte Mahlzeit mit 400 kcal und strukturierter Textur im 500-ml-Becher, die Ernährung auf dem Niveau der Raumfahrtforschung, den Komfort eines modernen Lebensstils und Vorteile bietet, die alle Erwartungen übertreffen.Hotmeal baut auf über einem Jahrzehnt Produktentwicklung von Mana auf und erweitert das ikonische Mark 8 Portfolio- die achte Rezeptur-Generation auf Basis wissenschaftlich fundierter Ernährung, Hightech-Biotechnologie und Nachhaltigkeit.Ein Produkt mit Wurzeln im Weltraum - Hotmeal ist das Ergebnis technologischer Entwicklung, entstanden aus einer Zusammenarbeit zwischen Mana und dem Spin-off Rocket Lunch, gegründet von Jakub Krejcik und bestehend aus dem Kernteam der Mana-Forschung. Zwischen 2021 und 2024 wurde das Team im Rahmen der NASA Deep Space Food Challenge ausgezeichnet - für die Entwicklung von "Bistromathic", einem Hardwaresystem zur Herstellung von Nahrung für Artemis-Missionen und die Kolonisierung von Mond und Mars. Diese ursprünglich für den Weltraum entwickelte Technologie kommt jetzt auf die Erde - in einem Format, das jeder nutzen kann: Einfach heißes Wasser hinzufügen.167 Vorteile in jeder Hotmeal-Portion- Sorten: Texas Mexican Chili, Thai Green Curry, Italian Bolognese, Indian Madras- 32 g Eiweiß- 400 kcal / 465 Wh Energie- 108 biologisch aktive Verbindungen- 167 von der EFSA bestätigte gesundheitliche Vorteile - Weltrekord- Makronährstoffprofil: 33 % Eiweiß, 30 % Fett, 37 % Kohlenhydrate- Glutenfrei, gentechnikfrei, ohne Toxine- Hedonischer Wert: 8+ von 10- Zubereitungszeit: 8 Minuten - einfach 200 ml heißes Wasser hinzufügen- Geeignet ab 3 Jahren"Hotmeal wurde als Antwort auf die Herausforderung entwickelt, ein Lebensmittel zu schaffen, das als Grundlage der Ernährung dienen kann - sowohl auf der Erde als auch im Weltraum."- Jacob Krejcik, CEO von ManaÜber ManaMana ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung vollständig ausgewogener Lebensmittel spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat das Unternehmen acht Generationen seiner Rezeptur entwickelt und sich als eine der führenden Marken im Bereich Biotechnologie und moderner Ernährung etabliert.Die Produkte von Mana sind in über 170 Ländern weltweit über www.drinkmana.de erhältlich.Produktportfolio Mana Mark 8- ManaDrink - eine vollwertige Mahlzeit in der Flasche (330 kcal). Trinkfertiges, vollständig ausgewogenes Getränk - ideal für Arbeit, Schule oder Reisen. Enthält 176 bestätigte gesundheitliche Vorteile - Weltrekord. Sorten: Origin, Choco, Apricot, Berries, Lime Cake, Banana, Strawberry- ManaPowder - Pulver zur Zubereitung vollständiger Mahlzeiten (400 kcal pro Portion / 2.001 kcal pro Tag). Flexible Lösung für die tägliche Ernährung zu Hause oder unterwegs. Enthält 176 bestätigte gesundheitliche Vorteile. Sorten: wie bei ManaDrink- ManaBar - vollwertiger Riegel (200 kcal) mit 42 essentiellen Nährstoffen. Ideal als gesunder, schneller Snack für Schule, Arbeit oder Reisen. Enthält 169 bestätigte gesundheitliche Vorteile. Sorten: Origin, Choco, Lime Cake, Berries, Strawberry, BananaÜber Rocket LunchRocket Lunch ist ein amerikanisches Start-up aus Texas und ein Technologie-Spin-off von Mana, das sich auf die Entwicklung automatisierter Systeme zur Herstellung von vollwertiger Nahrung im Weltraum und auf der Erde spezialisiert hat. Das Team aus Top-Wissenschaftlern und Entwicklern wurde zwischen 2021 und 2024 im Rahmen der Deep Space Food Challenge der NASA und der kanadischen Weltraumagentur (CSA) ausgezeichnet.Ihre Lösung "Bistromathic" ist ein Hardwaresystem, das in der Lage ist, unter extremen Bedingungen fortschrittliche Mahlzeiten herzustellen - von Mondmissionen über Langzeitflüge bis hin zur nachhaltigen Nutzung auf der Erde.Pressekontakt:pr@drinkmana.comSamples available upon requestwww.drinkmana.deOriginal-Content von: Mana, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179752/6032624