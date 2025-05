Wohngigant Vonovia begibt zwei Serien nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelanleihen in gesamter Höhe von 1,3 Mrd. EUR. Die erste Serie von Anleihen in einem Gesamtnennbetrag von ca. 650 Mio. EUR wird am 20. Mai 2030 fällig, die Serie A. Die zweite Serie von Anleihen mit gleichem Gesamtnennbetrag wird am 20. Mai 2032 fällig. Diese Anleihen werden in bis zu etwa 32 Mio. neue und/oder bestehende, ...

