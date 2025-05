NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Neil Green verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf spürbaren Optimismus wegen sich erholender Immobilienpreise. Insofern seien die Jahresziele von dem Unternehmen bestätigt worden./rob/tih/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 06:43 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 07:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000LEG1110