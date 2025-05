DAX tritt auf der Stelle - Anleger bleiben in Wartestellung

Der deutsche Leitindex DAX präsentiert sich am Dienstagvormittag nahezu unbewegt. Nach einem impulsarmen Start pendelt das Börsenbarometer um seinen Vortagesschluss. Händler berichten von einer abwartenden Haltung unter den Marktteilnehmern: Weder frische Impulse aus der Unternehmenswelt noch klare Signale von der makroökonomischen Front sorgen bislang für nennenswerte Bewegung.

Makroökonomischer Überblick

Die Märkte reagieren positiv auf die jüngste Einigung zwischen den USA und China zur Reduzierung von Zöllen. Diese Entwicklung wird als Zeichen einer Entspannung im Handelskonflikt gewertet und stärkt das Vertrauen der Investoren.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Bayer AG

Die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer verzeichnet heute einen deutlichen Kursanstieg. Grund dafür sind positive Unternehmensnachrichten, die das Vertrauen der Anleger stärken. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Bayer einen wichtigen Etappensieg in einem laufenden US-Prozess erringen konnte - ein Signal, das juristische Risiken kurzfristig in den Hintergrund rückt und Fantasie für eine Neubewertung schafft.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re)

Die Aktie der Münchener Rück startet mit deutlichem Abschlag in den Handel. Nach Vorlage der Quartalszahlen verliert der Rückversicherer spürbar an Boden. Zwar meldete das Unternehmen einen soliden operativen Gewinn, doch enttäuschte vor allem der unter den Erwartungen gebliebene Nettogewinn die Anleger. Die Aktie zählt damit zu den schwächsten Titeln im DAX am heutigen Handelstag.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5B3A 13,72 23601,5 Punkte 22237,590169 Punkte 17,41 Open End Silber Bull HD4DB1 4,51 33,14 USD 28,209417 USD 6,57 Open End DAX® Bull UG5FYK 8,14 23601,5 Punkte 22795,427656 Punkte 28,6 Open End Vonovia Bull HD0J2Y 4,57 28,36 EUR 23,747385 EUR 6,2 Open End Bayer Bull UG55DS 6,64 26,3525 EUR 20,096249 EUR - Open End

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag NVIDIA Call HD9K8A 0,65 122,995 USD 140,00 USD 6,36 17.09.2025 Costco Wholesale Call UG1RAB 15,74 1016,17 USD 1000,00 USD 3,75 16.12.2026 Amazon Put HD29MZ 0,38 208,735 USD 200,00 USD 14,86 18.06.2025 Deutsche Telekom Call UG0JTP 0,36 31,57 EUR 34,00 EUR 20,72 18.06.2025 Meta Platforms Call HD5QX4 1,31 639,59 USD 660,00 USD 16,88 18.06.2025

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500® HD94SY 5,60 5825,13 7013,110875 Punkte -5 Open End Münchener Rück HD5UU0 9,81 558,6 464,731209 EUR 5 Open End Boeing HD2SW2 6,76 198,425 99,29875 USD 2 Open End Rheinmetall UG46FK 6,63 1610,5 1062,926219 EUR 3 Open End S&P 500® HD4A2C 2,29 5822,38 5195,945017 Punkte 9 Open End

