Sonnige Klänge aus Italien, Spanien oder Griechenland, mediterrane Kräutertöpfe auf dem Tisch und strahlende Terrakottafarben - mit der richtigen Planung wird die eigene Terrasse bei der Gartenparty zur kleinen Mittelmeer-Oase. Musik, Deko und Atmosphäre sind dabei die halbe Miete. Die andere Hälfte? Ein liebevoll zusammengestelltes Buffet, das den Geschmack des Südens auf die Teller zaubert. Antipasti-Bruschetta, Zucchini-Feta-Röllchen oder ein gegrillter sommerlicher Burrata-Nektarinensalat lassen sich ideal vorbereiten und spontan am Grill veredeln. Als i-Tüpfelchen sorgt grobes Meersalz etwa von Aquasale für einen herrlichen Crunch und intensiviert das mediterrane Aroma.Mehr als nur ein Gewürz: Was gutes Salz ausmachtSalz ist nicht gleich Salz - das zeigen unterschiedlichen Sorten und das Geschmacksempfinden. In Deutschland dominiert das Siedesalz mit einem Marktanteil von 88,2 Prozent. Danach folgen Meersalz mit 8,5 Prozent und Steinsalz mit 3,4 Prozent (Quelle: Circana, nach Absatz, 2024). Unter Genussaspekten schneidet Meersalz laut einer Umfrage von K&A Brand Research bei den Verbrauchern jedoch deutlich besser ab: 49 Prozent der Befragten empfinden den Geschmack als intensiver, während 38 Prozent die Natürlichkeit besonders schätzen. Und tatsächlich wird Meersalz in einem vergleichsweise traditionellen Verfahren gewonnen: In Salzgärten verdunstet Meerwasser unter Sonne und Wind, zurück bleibt das kostbare Salz - ein Naturprodukt, das beim Würzen nicht nur den Geschmack, sondern auch das Gefühl von Ursprünglichkeit mitbringt. Damit passt es perfekt zu mediterranen Gerichten, Grillgemüse oder Fisch.Kleine Salzkunde für großen GeschmackWer beim Würzen Wert auf Qualität legt, sollte sich mit den Eigenheiten verschiedener Salzsorten vertraut machen. Unter www.aquasale.de gibt es dazu mehr Infos, Tipps und Rezeptideen. Grobes Meersalz eignet sich ideal als Finishing - es bleibt auf der Oberfläche der Speisen, sorgt für ein spannendes Mundgefühl und hebt Aromen besonders hervor. Mit einer praktischen Streudose oder einer Salzmühle kann jeder Gast ganz nach Geschmack nachwürzen. Feines Meersalz lässt sich gut zum Kochen verwenden, da es sich schnell auflöst und gleichmäßig verteilt. Der Griff zu den Salzsorten aus dem Meer bringt geschmackliche Vorzüge, und er ist eine bewusste Entscheidung für Natürlichkeit und Ursprünglichkeit auf dem Teller. So wird aus einer einfachen Mahlzeit ein Fest für alle Sinne - ganz besonders bei der mediterranen Gartenparty.