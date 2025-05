Das ging schnell. Michael Saylors Softwareunternehmen Strategy, bekannt für seine aggressive Bitcoin-Strategie, hat erneut zugeschlagen und seine Krypto-Reserven massiv aufgestockt. Mit dem jüngsten Zukauf wurde nicht nur das Portfolio erweitert, sondern auch ein wichtiges Renditeziel für 2025 vorzeitig geknackt. Doch nicht jeder ist von der Einkaufstour begeistert.Wie das Unternehmen am 12. Mai in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt gab, erwarb Strategy zwischen dem 5. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...