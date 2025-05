Die Marktteilnehmer haben zuletzt an Biopharma- und Medtech-Aktien kein gutes Haar gelassen. Die erratische Zollpolitik von Donald Trump sowie anhaltende Preisdebatten in den USA setzten die Branche unter Druck. Umso höher ist das Rekordhoch beim Medtech-Geheimtipp einzuschätzen, den DER AKTIONÄR vorgestellt hat.Ende Januar bereits im Aktienreport "Stark in der Nische: Medtech-Geheimtipp vor Kursverdopplung" präsentiert, steht die Aktie nun vor dem großen Durchbruch. Kein Wunder, dass Anleger den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...