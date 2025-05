Köln (ots) -Der Lebensversicherer Canada Life hat in der Sparte Berufsunfähigkeit sein erstes 5-Sterne-Rating (Höchstbewertung "ausgezeichnet") des Analysehauses Morgen & Morgen erhalten. "Seit 11 Jahren bieten wir unseren Berufsunfähigkeitsschutz auf dem deutschen Markt an. Am Anfang galten wir noch als Außenseiter. Doch die Höchst-Bewertung zeigt deutlich, dass wir nicht nur innovative Produkte liefern, sondern auch mit unserer BU-Expertise und -Kompetenz ganz oben mitspielen", freut sich André Meissner, Direktor Vertrieb Canada Life.Größte Verbesserung in der ExpertiseMorgen & Morgen bewertet jährlich die Berufsunfähigkeits-Tarife der Versicherer, für das aktuelle Rating wurden 639 Tarife untersucht. Hierbei untersucht das Analysehaus die Bedingungen, die Beitragsstabilität, die Anträge und die BU-Kompetenz.Canada Life hatte bereits in der Vergangenheit sehr gute Ergebnisse in den meisten der bewerteten Bereiche erhalten. Mit der Überarbeitung des Produktes und den Vertragsbedingungen im Jahr 2024 und dem verbesserten Ergebnis in der Expertise erzielte der Versicherer nun das erste 5-Sterne-Rating. Maßgeblich dazu beigetragen haben die Professionalität in Antrags- und Leistungsprüfung sowie die ausgezeichnete Annahmequote."Wir sind davon überzeugt, dass der Arbeitskraftabsicherung eine existenzielle Bedeutung zukommt. Deshalb bleiben wir mit regelmäßigen Produktupdates und einem starken Fokus auf gutem Service, dicht an den Bedürfnissen der Kunden und Vermittler. Dieses 5-Sterne-Rating zeigt, dass sich harte Arbeit und Innovationen bezahlt machen", schließt Meissner.Canada Life-BU: Das 5-Sterne-Rating von Morgen & Morgen (https://morgenundmorgen.com/magazin/marktblick/m-m-marktblick-berufsunfaehigkeit-2025) im ÜberblickDas Gesamtrating setzt sich aus den nachfolgenden Teilratings zusammen:5 Sterne- Teilrating BU-Bedingungen5 Sterne- Teilrating BU-Beitragsstabilität5 Sterne- Teilrating BU-Antragsfragen4 Sterne- Teilrating BU-KompetenzPressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcDaniela SchneiderReferentin Public RelationsHohenzollernring 7250672 KölnTelefon: 0221/3675 6766E-Mail: presse@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/6032667