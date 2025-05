Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten sowie aufstrebenden Regionen im Umfeld von Metropolgebieten in ganz Deutschland. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Büroimmobilien, ergänzt durch Einzelhandels- und Hotelimmobilien im Portfolio. Durch kontinuierliche Optimierungsmaßnahmen steigert DEMIRE fortlaufend den Wert des Immobilienbestands. Zum 31. Dezember 2024 verwaltete das Unternehmen 51 Objekte mit einer vermietbaren Fläche von rund 0,6?Millionen?m² und einem Marktwert von etwa 1,0?Milliarde?EUR. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 27.05.2025 um 14:30 Uhr einen Online-Roundtable mit Tim Brückner, CFO und mit Julius Stinauer, Head of IR der DEMIRE AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-27-14-30/DMRE-GR zur Verfügung gestellt.