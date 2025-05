Die DeFi Technologies-Aktie ist dieser Tage nicht zu stoppen. Innerhalb der letzten vier Wochen hat sich der Kurs des kanadischen Kryptospezialisten fast verdoppelt. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen schoss der Fintech-Titel um fast +40% auf ein neues Allzeithoch nach oben. Was treibt die DeFi Technologies-Aktie momentan so stark an und sollten Anleger beim Allzeithoch immer noch investieren? Listung an der Nasdaq Die aktuelle Euphorie ...

