EQS Newswire / 13.05.2025 / 11:09 CET/CEST

ZHUNAN, TAIWAN - Media OutReach Newswire - 13. Mai 2025 - Bei der SID Display Week 2025 in San Jose werden Innolux und CarUX KI-getriebene Innovationen der nächsten Generation bei Auto- und Smart City-Displays vorstellen, welche die Zukunft der Mobilität und der digitalen städtischen Ökosysteme prägen.



Die exklusive 85" 4K AI Interactive InnoGallery von Innolux.

Innolux wird fortschrittliche MicroLED-Anwendungen für Smart Cities präsentieren, einschließlich der AM-MicroLED-Spiegeldisplays für ultrahelle, modulare Anwendungen in Smart Cockpits und im Einzelhandel. Die 85" 4K AI Interactive InnoGallery , ein entspiegeltes, sprachgesteuertes Kunst-Display, ermöglicht immersive Erlebnisse in Museen und Therapieräumen. Innolux zeigt seine MicroLED Floating Jewelry Box , die Gestenerkennung und sehr helle (>1.500 Nits) 3D-Visualisierungen für den gehobenen Einzelhandel unterstützt. Zu den weiteren Highlights zählen das High PPI AM-MicroLED Display für Armaturenbretter mit verbesserter Sichtbarkeit bei Sonnenlicht und die 101" Color-Conversion-Based AM-MicroLED Free Tiling Wall , mit hochauflösender Color Conversion-Displaytechnologie, die ideal für große immersive Umgebungen ist.



CarUX wird seine branchenweite Neuheit, die 9,6" Micro-LED AR Windshield Reflective Solution (WRS) , vorstellen, die Navigations- und Armaturenbrettdaten in verzerrungsfreier Klarheit auf die Windschutzscheibe projiziert, was die Sicherheit und Aufmerksamkeit verbessert. Das InvisiView-Transparent Leather Display und das InvisiView-55 LID mit Karbonfasertextur kombinieren perfekte Bilder mit einer luxuriösen Ästhetik. Zu den weiteren Innnovationen gehören das Smart Privacy 12,3-Display , das gemeinsame und private Ansichtsmodi bietet, um die Ablenkung des Fahrers zu reduzieren, die KI-getriebene Camera Behind Display (CBD) für eine unauffällige Fahrerüberwachung sowie das 34 Active MiniLED Automotive Display der dritten Generation, das mit einem schlanken Design, einer hohen Farbsättigung (NTSC 115 %), und der CSP LED-Technologie punktet.



Gemeinsam definieren Innolux und CarUX urbane und Automobilerfahrungen neu. Dabei werden Sicherheit, Design, Interaktivität und Innovation integriert, um die nächste Smart Living-Generation zu gestalten.



Videoclips zu den exklusiven Produkten und Technologien von Innolux: https://youtu.be/uVn44RaskfQ



Informationen zur Teilnahme von Innolux an der SID Display Week 2025

Datum: 13. Mai (Dienstag) bis 15. Mai (Donnerstag) 2025

Uhrzeit:

13. Mai von 10 Uhr 30 bis 18 Uhr 30

14. Mai von 09 Uhr 00 bis 17 Uhr 00

15. Mai von 09 Uhr 00 bis 14 Uhr 00

Ort der Messe: San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Kalifornien, USA

Stand Nr.: 828



Hashtag: Innolux

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Innolux

13.05.2025 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com