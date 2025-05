London (ots/PRNewswire) -PharmaSentinel Limited, ein führender Anbieter von KI-gesteuerten digitalen Gesundheitslösungen, freut sich, eine bedeutende Lizenzvereinbarung mit Pay10 (Pay10.com (https://pay10.com/)) für sein Vorzeigeprodukt Medsii.com (https://medsii.com/) bekannt zu geben. Diese strategische Partnerschaft bietet gegenseitige Vorteile: sie ermöglicht PharmaSentinel die Weiterentwicklung und Verfeinerung seiner innovativen Lösungen und ermöglicht Pay10 gleichzeitig, sein Angebot in einem bestimmten vertikalen Markt zu stärken.Medsii.com® ist eine fortschrittliche B2B-Plattform, die in hohem Maße KI nutzt, um eine verifizierte 360-Grad-Sicht auf wissenschaftliche, klinische, regulatorische und wettbewerbsrelevante Informationen zu bieten. Medsii ermöglicht PharmaSentinel den effektiven Eintritt in den globalen Markt für Gesundheitsanalysen mit einem Volumen von 25 Mrd. GBP pro Jahr - ein Sektor, der mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von 20 % expandiert."Diese Vereinbarung mit Pay10 ist ein wichtiger Meilenstein für PharmaSentinel", erklärte Fabrizio Ballantini, CEO von PharmaSentinel. "Sie bestätigt unsere Technologieplattform angesichts der wachsenden Nachfrage nach umfassenden Informationslösungen im Pharma- und Biotech-Sektor und bekräftigt unser Engagement für Innovation und fundierte Entscheidungsfindung. Obwohl unsere Plattform derzeit von Kunden aus dem Bereich Life Sciences genutzt wird, lässt sich die zugrunde liegende Technologie leicht an andere regulierte Branchen wie Recht, Finanzdienstleistungen und darüber hinaus anpassen."Durch diese Partnerschaft kann Pay10 seine Informationsdienste ausbauen und seinen Nutzern weltweit verbesserte Einblicke und Unterstützung in regulatorischen Fragen bieten. Mit dieser Zusammenarbeit werden beide Unternehmen Innovationen vorantreiben und die Datenzugänglichkeit für Interessengruppen weltweit verbessern.PharmaSentinel ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Gesundheitstechnologieunternehmen, das KI nutzt, um schnelle, personalisierte und zeitnahe regulatorische und wissenschaftliche Arzneimittelinformationen zu liefern. Ihre Plattform ist robust, skalierbar, sicher und GDPR-konform. Die Technologie von PharmaSentinel unterstützt Pharmaunternehmen dabei, schneller Informationen über Medikamente zu erhalten, Kosten zu sparen und wertvolle Ressourcen freizusetzen, um sich auf höherwertige Aktivitäten zu konzentrieren.Das Flaggschiffprodukt von PharmaSentinel, Medsii.com, bietet zuverlässige globale Nachrichten und Warnmeldungen zu Gesundheit und Medikamenten, informiert über verschiedene Erkrankungen und mögliche Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und wurde entwickelt, um Medikamenten- und Gesundheitsinformationen für Nutzer weltweit zugänglich und personalisiert bereitzustellen.Pay10 (http://Pay10.com (http://pay10.com/)) ist eine führende digitale Zahlungsplattform, die Finanztransaktionen für Privatpersonen und Unternehmen vereinfacht und sicherer macht. Pay10 bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter eine digitale Geldbörse, ein Zahlungs-Gateway und eine Händler-AppFür Unternehmen bietet Pay10 Tools zur Erweiterung der Kundenreichweite, zur Optimierung von Transaktionen und zum Zugriff auf detaillierte Analysen. Die Plattform ist nach Branchenstandards zertifiziert und gewährleistet sichere und effiziente Zahlungsprozesse.Die Bedingungen der Vereinbarung sind vertraulich und wurden nicht bekannt gegeben.Für weitere Informationen wenden Sie sich an:Fabrizio Ballantini Director & CEOPharmaSentinel LimitedFabrizio@pharmasentinel.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2680838/Medsiicom.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2680837/pharma_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pharmasentinel-sichert-sich-lizenzvertrag-mit-pay10-fur-medsiicom-302451368.htmlOriginal-Content von: PharmaSentinel Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102147/100931570