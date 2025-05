München (ots) -- Weltstar und Swedish-House-Mafia-Mitglied Sebastian Ingrosso bringt am 30. Mai elektronische Weltklasse in den Münchner Olympiapark- Rockstar verankert Musik als kulturellen Pulsgeber im Umfeld eines der größten Sportevents der Welt- Mit der Friday Night Show schafft Rockstar ein unvergessliches Live-Erlebnis für Fans aus der ganzen WeltWenn München Ende Mai zum Schauplatz des UEFA Champions League Finales wird, sorgt Rockstar für das musikalische Highlight am Vorabend. Kein Geringerer als Sebastian Ingrosso, Weltstar und Mitglied der Swedish House Mafia, wird die Friday Night Show im Rahmen des offiziellen UEFA Champions Festival 2025 anführen.Am Freitag, den 30. Mai, verwandelt sich der Olympiapark in ein Open-Air-Erlebnis für Musik- und Fußballfans. Die Show beginnt um 20:00 Uhr mit einem Set des lokalen Support-Acts Juizzed, bevor Ingrosso ab 21:00 Uhr die Bühne übernimmt und bis ca. 22:30 Uhr für eine unvergessliche Energie sorgt.Die Friday Night Show ist frei zugänglich für alle Fans, die das musikalische Highlight des UEFA Champions Festivals hautnah erleben wollen. Der Eintritt ist kostenlos, und Musik- sowie Fußballbegeisterte aus ganz Europa können sich auf dieses außergewöhnliche Event freuen.Der Auftritt ist fester Bestandteil der laufenden "Fühl's komplett"-Markenkampagne von Rockstar Energy. Mit dieser Plattform positioniert sich Rockstar klar im Spannungsfeld von Musik, Energie und der urbanen Kultur junger Menschen.Iulia Dobre, Beverages Marketing Director PepsiCo DACH / Northern Europe, erklärt: "Für Rockstar ist und bleibt Musik unser Passion Point Nummer eins. Mit Sebastian Ingrosso konnten wir einen internationalen Superstar gewinnen, der wie kein anderer für mitreißende Live-Performances steht. Die Friday Night Show im Olympiapark wird ein absoluter Höhepunkt für Musik- und Fußballfans - und wir sind stolz, mit Rockstar Energy im Rahmen des Fan Festivals ein kostenloses Konzert mit einem internationalen Superstar möglich machen zu können."Sebastian Ingrosso ist als Teil der Swedish House Mafia für globale EDM-Hits wie "Don't You Worry Child" und "Save the World" bekannt und hat weltweit eine riesige Fangemeinde. Mit über 10,9 Millionen monatlichen Hörer:innen auf Spotify, mehr als 1,2 Milliarden YouTube-Views und Live-Auftritten auf Festivals wie Tomorrowland zählt er zu den absoluten Schwergewichten der elektronischen Musikszene.Sebastian Ingrosso sagt: "Ich freue mich riesig, Teil des diesjährigen UEFA Champions Festivals zu sein - und das Finale sogar live im Stadion miterleben zu dürfen! Vielen lieben Dank an Rockstar Energy Drink für die Einladung."Auch abseits der Bühne wird Rockstar Energy in München präsent sein: mit Out-of-Home-Kampagnen, gezielter Radio- und Digitalaktivierung sowie einem exklusiven Influencer-Erlebnis vor Ort. Zusätzlich öffnet von Donnerstag bis Samstag (29.-31. Mai) das exklusive Rockstar Skyloft (https://aahhh.de/) seine Türen - ein Musik-Hotspot mit Live-Acts und Szeneprogramm.Tickets gibt es hier: Rockstar Skyloft Eventbrite (https://www.eventbrite.de/e/rockstar-skyloft-i-tickets-1312819230659)Mit der Friday Night Show und dem Rockstar Skyloft setzt die Marke erneut ein kraftvolles Zeichen für ihr musikalisches Engagement - im Herzen von Europas größtem Clubfußball-Event.PepsiCo & UEFA Champions League - eine starke Partnerschaft für Fans weltweitDie Friday Night Show ist Teil der strategischen Zusammenarbeit von PepsiCo mit der UEFA Champions League, die kürzlich für den Zyklus 2024-2027 verlängert wurde. Mit seinen ikonischen Marken - Pepsi, Lay's, Doritos und Rockstar - begleitet PepsiCo das weltweit meistgesehene Club-Fußballturnier bereits seit 2015 als globaler Partner.Über Sebastian IngrossoSebastian Ingrosso hat sich als zweifach für den GRAMMY® nominierter Künstler, DJ, Produzent und Mitbegründer von Swedish House Mafia sowie Axwell Ingrosso immer wieder als Publikumsliebling etabliert. Aufgewachsen in Stockholm, gründete er bereits als Teenager das Label Refune Records. Er sorgte mit seiner EP Mode Machine sowie mit Singles wie "Yo Yo Kidz" [mit Steve Angello] und "Click" [mit Steve Angello] für Aufsehen. 2008 schloss er sich mit Axwell und Angello zu Swedish House Mafia zusammen. Das Trio erhielt hintereinander GRAMMY®-Nominierungen in der Kategorie "Best Dance Recording" mit der Platin-Single "Save the World" 2012 und der fünfmal Platin-zertifizierten "Don't You Worry Child" 2013. Sie spielten ausverkaufte Shows in legendären Locations wie dem Milton Keynes Bowl und Madison Square Garden und lieferten unvergessliche Sets bei Coachella, Ultra Music Festival und vielen weiteren Festivals. Axwell Ingrosso, als Duo gegründet von Ingrosso und Axwell, drängten gleichzeitig an die Spitze der elektronischen Musikszene. Ihr 2017er Debütalbum More Than You Know brachte den goldzertifizierten Hit "More Than You Know" hervor, und das Duo stand vier Jahre in Folge als Headliner auf der Bühne von Tomorrowland. 2021 feierte Swedish House Mafia mit ihrem lang ersehnten Debütalbum Paradise Again ihre Rückkehr. Das Album erreichte Platz 1 der Billboard Top Dance/Electronic Albums Chart sowie der UK Dance Albums Chart. Im Anschluss starteten sie ihre Paradise Again World Tour, die sie in 29 Städten von 11 Ländern auf zwei Kontinenten und über fünf Monate hinweg führte. Neben seinen Aktivitäten mit Swedish House Mafia baute Ingrosso auch seine Solo-Karriere weiter aus. 2012 brachte er zusammen mit Tommy Trash den internationalen Hit "Reload" auf Refune Records heraus, der Hunderten Millionen Streams sammelte. Zudem arbeitete er mit Alesso an dem Hit "Calling (Lose My Mind)" [feat. Ryan Tedder von OneRepublic].Über Rockstar EnergyRockstar wurde 2001 gegründet und vertreibt über 20 Rockstar Energy-Produkte, die in mehr als 30 Ländern weltweit in Convenience- und Lebensmittelgeschäften erhältlich sind. Zudem bietet Rockstar einen kühnen, erfrischenden Energieschub[1] innerhalb einer großen Varietät an Geschmacksrichtungen. PepsiCo übernahm Rockstar, den Marktführer für Flavored Energy-Drinks, im März 2020.Über PepsiCoPepsiCo-Produkte werden von Verbraucher:innen mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2024 einen von mehr als 92 Milliarden US-Dollar, angeführt von einem Portfolio an Getränken und Nahrungsmitteln wie Lay's, Doritos, Pepsi-Cola, Lipton, Gatorade, 7UP, Rockstar Energy und SodaStream. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine breite Palette an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele ikonische Marken, die jeweils einen geschätzten jährlichen Einzelhandelsumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen. PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein. Unser Leitbild "Winning with pep+ (PepsiCo Positive)" verkörpert eine ganzheitliche Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt. Mit dieser Ausrichtung verpflichten wir uns, innerhalb der ökologischen Grenzen unseres Planeten zu agieren und durch unser Handeln positive Veränderungen für Mensch und Umwelt zu bewirken. Yvonne JovanicPepsiCo Deutschland GmbHHugenottenallee 17363263 Neu-IsenburgE-Mail: yvonne.jovanic@pepsico.com[1] Rockstar enthält Vitamin B6. Vitamin B6 trägt zur Reduktion von Müdigkeit und Ermüdung bei. Zu konsumieren im Rahmen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung.