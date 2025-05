Würzburg (ots) -Eine Großveranstaltung wie das DFB-Pokalfinale der Frauen stellt Caterer vor große Herausforderungen - schließlich gilt es, mehrere zehntausend Menschen zu versorgen. Mit kulinarischer Vielfalt, professioneller Organisation und innovativen Food-Trends hat TM Foodsolutions außerordentliche Ergebnisse geliefert. Wie die individuelle gastronomische Begleitung des Sport-Events im Einzelnen ablief, verrät Geschäftsführer Mo Shanneik im Folgenden.Großveranstaltungen wie das DFB-Pokalfinale der Frauen stellen spezielle Anforderungen an Planung, Logistik und Durchführung - insbesondere für Dienstleister, die sich auf Catering und Veranstaltungsservice spezialisiert haben. Mit steigender Teilnehmerzahl wachsen auch die Herausforderungen: von der präzisen Koordination der Abläufe über die Gewährleistung gleichbleibender Qualität bis hin zur Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsvorgaben. In diesem Kontext sehen sich Caterer zunehmend mit komplexen Erwartungen und äußeren Rahmenbedingungen konfrontiert, die innovative Lösungen und hohe Flexibilität erfordern. Hier setzt das Angebot von TM Foodsolutions an: Als einer der Top-Caterer für Großveranstaltungen am Markt bietet das Unternehmen Komplettlösungen an, die keine Wünsche offen lassen - das hat TM Foodsolutions mit der kulinarischen Betreuung des DFB-Pokalfinales der Frauen in Köln wieder einmal beweisen.Im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion haben Geschäftsführer Mo Shanneik und sein Team für über 45.000 Zuschauer gastronomische Erlebnisse geschaffen, die weit über die reine Verpflegung hinausgingen. Ihr Rezept: maßgeschneiderte Catering-Konzepte, umfassende Planung und eine präzise Umsetzung. Denn als erfolgreicher Festival-Veranstalter weiß Mo Shanneik aus eigener Erfahrung, dass gelungenes Catering genau an diesen Punkten häufig scheitert. Mit TM Foodsolutions hat er es sich daher zur Aufgabe gemacht, mit individuellen Catering-Lösungen den gesamten Dienstleistungsprozess für seine Kunden abzubilden. Neben zehn voll ausgestatteten Foodtrucks und innovativen Food-Trends zählen dabei auch High-End-Menüs und Live-Cooking-Szenarien zu seinem vielseitigen Angebotsportfolio. Ein breiter Erfahrungsschatz und das innovative Rundum-Angebot machen TM Foodsolutions zu einem starken Catering-Partner für Sommerfeste, Festivals, Messen oder andere Großveranstaltungen mit bis zu 50.000 Gästen.Innovative Food-Konzepte und kulinarische Vielfalt beim DFB-Pokalfinale der Frauen in KölnDas Catering-Angebot, das TM Foodsolutions für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln zusammengestellt hat, überzeugte durch eine große kulinarische Vielfalt: Von modernen Bowls über die klassische Currywurst bis hin zu frischen Pasta- und Burgerkreationen war für jeden Geschmack etwas dabei. Da Mo Shanneik bewusst auf die Zusammenarbeit mit Subunternehmern verzichtet, ist grundsätzlich eine durchgängig hohe Qualität der Speisen gewährleistet. "Alle Speisen stammen aus eigener Produktion und werden täglich aus hochwertigen - vorzugsweise saisonalen und regionalen - Zutaten frisch zubereitet", betont der Catering-Experte für Großveranstaltungen.Neben einem gelungenen Mix aus Klassikern und modernen Food-Trends, der beispielsweise traditionelle Stadion-Favoriten mit neuen Impulsen wie veganen Street-Food-Kreationen vereinte, setzte TM Foodsolutions außerdem auf innovative Food-Konzepte, die speziell für Großveranstaltungen entwickelt werden. Dazu zählten zum Beispiel exklusive Signature-Gerichte, die auf den sportlichen Eventcharakter und die Bedürfnisse der Zuschauer des DFB-Pokalfinales abgestimmt waren. Mit Blick auf die zunehmende Relevanz bewusster Ernährung boten Mo Shanneik und sein Team zudem eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Optionen an, die den klassischen Speisen geschmacklich und qualitativ in nichts nachstanden. "Je nach Jahreszeit und Region passen wir unser Catering-Angebot an", erklärt Mo Shanneik. "Somit können unsere Kunden sich über Spargelvariationen im Frühling und Kürbisgerichte im Herbst freuen."Mit kulinarischen Konzepten wie eigenen Foodtrucks oder der kurzen Theke, die geschmackliche Highlights und gastronomische Live-Inszenierungen auf kleinstem Raum ermöglicht, setzt TM Foodsolutions neue Standards in der Branche. Zum Beispiel vereint der Catering-Experte mit Urban Table die trendigsten Gastronomiekonzepte Deutschlands, während ein Pop-up-Restaurant im Rahmen des Club100-Konzepts für kulinarische Erlebnisse in entspannter Club-Atmosphäre sorgt. Das Chopp&Roll-Bike, das einzigartigen Eisgeschmack und eine spektakuläre Zubereitung auf innovative Weise miteinander verbindet, rundet das Catering-Konzept mit dem perfekten Dessert ab und war ebenfalls Teil des Catering-Konzepts für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln.Von der Planung bis zur präzisen Umsetzung - das Rundum-sorglos-Angebot von TM FoodsolutionsDer gesamten Eventplanung von TM Foodsolution geht ein entscheidender Aspekt voraus: die Vision des Kunden. Angepasst an die speziellen Ziele und Bedürfnisse entwickelt das Team eine Szenerie, die jedes Detail berücksichtigt und sich optimal ins Gesamtkonzept der Veranstaltung einfügt. "Von der Auswahl des passenden Menüs bis zur Koordination der Logistik lassen wir keinen Stein unberührt", betont Mo Shanneik. "Dabei legen wir besonderen Wert auf den Look des Events und setzen Highlights, die für Wow-Effekte sorgen." Die Eventplanung gestaltet TM Foodsolutions mühelos. Von der ersten Beratung bis zum Tag des Events kümmern sich die Experten präzise und professionell um jedes Detail, sodass sich ihr Kunde entspannt zurücklehnen kann.Da eine Großveranstaltung wie das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln nicht nur einer präzisen Umsetzung, sondern auch einer umfassenden logistischen Vorbereitung bedarf, nahm das erfahrene Team von TM Foodsolutions die gesamte Organisation und Steuerung des Events selbst in die Hand. "Um vor Ort eine reibungslose Umsetzung garantieren zu können, setzen wir auch beim Personal auf eigene Ressourcen", verrät Mo Shanneik. "Für das DFB-Pokalfinale reiste unsere geschulte und routinierte Crew mit nach Köln, während die grundlegenden Prozesse zentral aus Würzburg gesteuert wurden." Der Einsatz eingespielter Teams anstelle von wechselnden Aushilfen ermöglicht es dem Catering-Experten für Großveranstaltungen, ein von Anfang bis Ende reibungsloses Erlebnis sicherzustellen.Weil am Tag des Events jede Minute zählt, wurden bereits im Vorfeld detaillierte Ablaufpläne erstellt. Dadurch können Wartezeiten minimiert und der Gästeansturm souverän bewältigt werden. Mit ihrem Rundum-Angebot, das von der maßgeschneiderten Planung bis zur Ausgabe der letzten Essensportion alle Dienstleistungen aus einer Hand liefert, steht TM Foodsolutions für Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit. "Unser Anspruch ist es, durch herausragendes Catering unvergessliche Erlebnisse für unsere Kunden zu kreieren", verrät Mo Shanneik abschließend. "Deshalb ist unser Service nicht nur flexibel, modern und hochwertig, sondern auch auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer Veranstaltung abgestimmt."